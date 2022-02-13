https://ria.ru/20220213/obse-1772586007.html

Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР

Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.02.2022

Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:36

2022-02-13T16:36

2022-02-13T16:36

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане США и Британии, наблюдатели СММ ОБСЕ якобы покинули территорию ДНР."Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", - сказал представитель ведомства журналистам.Он подчеркнул, что на сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ, размещенных на территории ДНР, существенно не изменилось. Состав миссии, по словам представителя ДНР в СЦКК, в несколько раз больше, чем состав во время первой волны пандемии COVID-19."Просим представителей СМИ, военкоров и блогеров не нагнетать и без того сложную, напряженную ситуацию. В случае существенных изменений в работе миссии на территории республики представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе проинформирует общественность. Доверяйте официальным уполномоченным источникам информации", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20220213/obse-1772575969.html

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в мире, донецкая народная республика, смм обсе, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр