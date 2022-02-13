https://ria.ru/20220213/obse-1772586007.html
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.02.2022
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:36
2022-02-13T16:36
2022-02-13T16:36
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане США и Британии, наблюдатели СММ ОБСЕ якобы покинули территорию ДНР."Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", - сказал представитель ведомства журналистам.Он подчеркнул, что на сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ, размещенных на территории ДНР, существенно не изменилось. Состав миссии, по словам представителя ДНР в СЦКК, в несколько раз больше, чем состав во время первой волны пандемии COVID-19."Просим представителей СМИ, военкоров и блогеров не нагнетать и без того сложную, напряженную ситуацию. В случае существенных изменений в работе миссии на территории республики представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе проинформирует общественность. Доверяйте официальным уполномоченным источникам информации", - сказал представитель ведомства.
https://ria.ru/20220213/obse-1772575969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, смм обсе, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР
СЦКК: миссия ОБСЕ в ДНР продолжит работу, даже если уедут наблюдатели из США и Британии
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане США
и Британии, наблюдатели СММ ОБСЕ
якобы покинули территорию ДНР
.
"Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", - сказал представитель ведомства журналистам.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ, размещенных на территории ДНР, существенно не изменилось. Состав миссии, по словам представителя ДНР в СЦКК
, в несколько раз больше, чем состав во время первой волны пандемии COVID-19.
"Просим представителей СМИ, военкоров и блогеров не нагнетать и без того сложную, напряженную ситуацию. В случае существенных изменений в работе миссии на территории республики представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе проинформирует общественность. Доверяйте официальным уполномоченным источникам информации", - сказал представитель ведомства.