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Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР - РИА Новости, 13.02.2022
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:36
2022-02-13T16:36
в мире
донецкая народная республика
смм обсе
обсе
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане США и Британии, наблюдатели СММ ОБСЕ якобы покинули территорию ДНР."Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", - сказал представитель ведомства журналистам.Он подчеркнул, что на сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ, размещенных на территории ДНР, существенно не изменилось. Состав миссии, по словам представителя ДНР в СЦКК, в несколько раз больше, чем состав во время первой волны пандемии COVID-19."Просим представителей СМИ, военкоров и блогеров не нагнетать и без того сложную, напряженную ситуацию. В случае существенных изменений в работе миссии на территории республики представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе проинформирует общественность. Доверяйте официальным уполномоченным источникам информации", - сказал представитель ведомства.
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в мире, донецкая народная республика, смм обсе, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр
16:36 13.02.2022
 
Миссия ОБСЕ в любом случае продолжит работу, заявили в ДНР

СЦКК: миссия ОБСЕ в ДНР продолжит работу, даже если уедут наблюдатели из США и Британии

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкРабота офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в районе линии боевого соприкосновения. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сможет продолжить работу на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, даже если ДНР покинут наблюдатели, граждане США и Британии, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее ряд СМИ сообщил, что граждане США и Британии, наблюдатели СММ ОБСЕ якобы покинули территорию ДНР.
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"Даже если все представители известных стран покинут состав Донецкого офиса СММ ОБСЕ, работа Миссии не остановится: в ДНР находится достаточное количество наблюдателей из других стран, а выбывших представителей, возможно, заменят на представителей из других стран", - сказал представитель ведомства журналистам.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день общая численность представителей СММ ОБСЕ, размещенных на территории ДНР, существенно не изменилось. Состав миссии, по словам представителя ДНР в СЦКК, в несколько раз больше, чем состав во время первой волны пандемии COVID-19.
"Просим представителей СМИ, военкоров и блогеров не нагнетать и без того сложную, напряженную ситуацию. В случае существенных изменений в работе миссии на территории республики представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе проинформирует общественность. Доверяйте официальным уполномоченным источникам информации", - сказал представитель ведомства.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСММ ОБСЕОБСЕСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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