16:28 13.02.2022 (обновлено: 16:50 13.02.2022)
Миссия ОБСЕ на территории ДНР работает в штатном режиме, заявили в СЦКК
СЦКК: миссия ОБСЕ на территории ДНР работает в штатном режиме
Сотрудники ОБСЕ возле отеля Park Inn в Донецке, 13 февраля 2022
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) работает в штатном режиме, сообщил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"По состоянию на сегодня мы можем говорить, что работа миссии осуществляется в штатном режиме. В этом нас также заверяют представители местной команды СММ ОСБЕ", - сказал представитель ведомства.
Он пояснил, что ежедневно, включая выходные, ОБСЕ отрабатывает свои мониторинговые задачи: следит за ситуацией с безопасностью во время ротации дежурных смен Донецкой фильтровальной станции и насосной станции, запускает БПЛА с целью мониторинга ситуации, осуществляет иные плановые патрулирования вдоль линии соприкосновения. "Что касается пересечения КПВВ (контрольные пункты въезда-выезда через линию соприкосновения - ред.), необходимо отметить, что миссия осуществляет пересечения ежедневно и в обе стороны в рамках плановых ротаций, а также экстренных медэвакуаций", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, в воскресенье территорию республики покинули шесть машин с одним прицепом. "Наличие одного прицепа не является внештатной ситуацией: логично, что при плановых ротациях покидающие представители миссии вывозят свои личные вещи. Да, среди убывших сегодня есть и представители тех стран, которые ранее заявляли об отзыве своих представителей. Количество выезжающих и заезжающих авто постоянно колеблется, что не позволяет говорить о каких-либо тенденциях", - отметил представитель ведомства.
Как ранее заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на сайте министерства, решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией. По ее словам, действующее председательство ОБСЕ и генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан-сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности".