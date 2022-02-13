https://ria.ru/20220213/obse-1772575969.html

Как ОБСЕ покидает Донецк. Видео

Появилось видео отъезда автомобилей ОБСЕ из Донецка - РИА Новости, 13.02.2022

Как ОБСЕ покидает Донецк. Видео

Журналист Семен Пегов и телеканал RT опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой показан отъезд автомобилей ОБСЕ из Донецка. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:07

2022-02-13T15:07

2022-02-13T19:44

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Журналист Семен Пегов и телеканал RT опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой показан отъезд автомобилей ОБСЕ из Донецка.В ролике видна колонна из нескольких машин. Как пишет Пегов, первая из них — с прицепом.Ранее агентство Reuters сообщило, что американские сотрудники миссии ОБСЕ покидают Донецк по распоряжению властей США.В свою очередь, корреспондент РИА Новости рассказал, что ситуация у гостиницы в центре города, где располагаются наблюдатели, спокойная, признаков массовой эвакуации нет.В последние месяцы Запад регулярно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, газета Politico в пятницу написала со ссылкой на "информированные источники", что президент США Джо Байден озвучил лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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Разгрузка багажа у штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке Разгрузка багажа у штаб-квартиры ОБСЕ в Донецке 2022-02-13T15:07 true PT1M19S

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