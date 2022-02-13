https://ria.ru/20220213/obse-1772571942.html
Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет
Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет - РИА Новости, 13.02.2022
Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет
Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:36
2022-02-13T14:36
2022-02-13T15:11
в мире
ситуация в днр и лнр
обсе
сша
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время в центре Донецка у гостиницы, где находятся наблюдатели специальной мониторинговой миссии, признаков массовой эвакуации сотрудников ОБСЕ нет.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
сша
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
РИА Новости
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РИА Новости
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Обстановка у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ
Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Как ранее заявил агентству депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.
2022-02-13T14:36
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PT0M13S
РИА Новости
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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, сша, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)
14:36 13.02.2022 (обновлено: 15:11 13.02.2022)
Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет
Ситуация у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная