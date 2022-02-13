https://ria.ru/20220213/obse-1772571942.html

Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет

Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет - РИА Новости, 13.02.2022

Признаков эвакуации сотрудников ОБСЕ из Донбасса нет

Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:36

2022-02-13T14:36

2022-02-13T15:11

в мире

ситуация в днр и лнр

обсе

сша

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости.В настоящее время в центре Донецка у гостиницы, где находятся наблюдатели специальной мониторинговой миссии, признаков массовой эвакуации сотрудников ОБСЕ нет.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

сша

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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Обстановка у гостиницы в Донецке, где располагается миссия ОБСЕ Ситуация у гостиницы в центре Донецка, где располагается миссия ОБСЕ, спокойная, передаёт корреспондент РИА Новости. Как ранее заявил агентству депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. 2022-02-13T14:36 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, сша, донецкая народная республика, донецк (донецкая область)