https://ria.ru/20220213/obse-1772540272.html

ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков

ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков - РИА Новости, 13.02.2022

ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков

ОБСЕ должна стать универсальной организацией, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничеством в Европе, а не играть роль инструмента, заявил РИА... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T09:11

2022-02-13T09:11

2022-02-13T09:11

россия

европа

обсе

владимир путин

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ОБСЕ должна стать универсальной организацией, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничеством в Европе, а не играть роль инструмента, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Опять же, очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны", - сказал Песков.По его словам, все предложения президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в Мюнхенской речи 15 лет назад, актуальны, в том числе и по ОБСЕ."Да послушайте, абсолютно всё. Мы сейчас говорим, что роль ОБСЕ должна повышаться. Более того, в контексте вот этой серии консультаций по вопросам гарантий безопасности были и консультации по линии Москва-ОБСЕ", - отметил он.

https://ria.ru/20220213/sotrudnichestvo-1772527033.html

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россия, европа, обсе, владимир путин, дмитрий песков, безопасность