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ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков
ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков - РИА Новости, 13.02.2022
ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков
ОБСЕ должна стать универсальной организацией, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничеством в Европе, а не играть роль инструмента, заявил РИА... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:11
2022-02-13T09:11
россия
европа
обсе
владимир путин
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ОБСЕ должна стать универсальной организацией, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничеством в Европе, а не играть роль инструмента, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Опять же, очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны", - сказал Песков.По его словам, все предложения президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в Мюнхенской речи 15 лет назад, актуальны, в том числе и по ОБСЕ."Да послушайте, абсолютно всё. Мы сейчас говорим, что роль ОБСЕ должна повышаться. Более того, в контексте вот этой серии консультаций по вопросам гарантий безопасности были и консультации по линии Москва-ОБСЕ", - отметил он.
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россия, европа, обсе, владимир путин, дмитрий песков, безопасность
09:11 13.02.2022
 
ОБСЕ должна стать универсальной организацией, считает Песков

Пресс-секретарь Песков: ОБСЕ должна стать универсальной организацией по безопасности

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг ОБСЕ
Флаг ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ОБСЕ должна стать универсальной организацией, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничеством в Европе, а не играть роль инструмента, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Опять же, очень важно, чтобы ОБСЕ перестала играть роль инструмента, чтобы она стала универсальной организацией, которая действительно занимается вопросами безопасности и сотрудничества в Европе, которая не является таким разделителем на первосортные и второсортные страны", - сказал Песков.
По его словам, все предложения президента РФ Владимира Путина, прозвучавшие в Мюнхенской речи 15 лет назад, актуальны, в том числе и по ОБСЕ.
"Да послушайте, абсолютно всё. Мы сейчас говорим, что роль ОБСЕ должна повышаться. Более того, в контексте вот этой серии консультаций по вопросам гарантий безопасности были и консультации по линии Москва-ОБСЕ", - отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
03:11
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РоссияЕвропаОБСЕВладимир ПутинДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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