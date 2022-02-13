https://ria.ru/20220213/nato-1772566619.html

В Румынии может появиться постоянная группировка НАТО, заявил замгенсека

В Румынии может появиться постоянная группировка НАТО, заявил замгенсека - РИА Новости, 13.02.2022

В Румынии может появиться постоянная группировка НАТО, заявил замгенсека

Постоянная боевая группировка НАТО может появиться в Румынии под руководством Франции, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T13:54

2022-02-13T13:54

2022-02-13T13:54

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румыния

нато

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КИШИНЕВ, 13 фев - РИА Новости. Постоянная боевая группировка НАТО может появиться в Румынии под руководством Франции, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе в связи с обстановкой вокруг Украины. В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся."На следующей неделе состоится очень важное заседание министров обороны стран НАТО. Я оптимистично ожидаю, что удастся принять совместное решение о создании постоянной боевой группировки НАТО в Румынии под командованием Франции", - заявил Джоанэ в интервью телеканалу Digi 24.Он сказал, что не может исключать вероятности войны в Европе, но заверил, что члены НАТО могут не опасаться. Они защищены гораздо больше Украины, которая не входит в альянс, отметил Джоанэ."У нас на столе абсолютно все сценарии, в том числе и невоенные - дестабилизация, массированные кибератаки, гибридные атаки, вызовы, форма свержения демократического режима в Киеве. Мы работаем с Евросоюзом, мы готовы, у нас приняты упреждающие меры: и военные, и экономические, и социальные", - уверяет замгенсека НАТО.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220212/mif-1772466009.html

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в мире, румыния, нато, киев, министерство обороны сша, россия, евросоюз, сергей лавров, джон кирби