https://ria.ru/20220213/mosch-1772539909.html

В США указали на одну несостыковку в обвинениях Байдена в адрес России

В США указали на нелогичность обвинений Байдена в адрес России - РИА Новости, 13.02.2022

В США указали на одну несостыковку в обвинениях Байдена в адрес России

Администрация Джо Байдена демонстрирует "безрассудное позерство" и отсутствии логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T09:09

2022-02-13T09:09

2022-02-13T09:09

в мире

сша

джо байден

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восточная европа

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Администрация Джо Байдена демонстрирует "безрассудное позерство" и отсутствии логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за Украины, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Журналист напомнил, что у наследницы СССР есть ядерное оружие, а ее территорию защищают вооруженные силы, чья мощь превышает все вместе взятые армии, с которыми Соединенным Штатам приходилось сражаться за последние полвека.Поэтому Карлсон задается вопросом, каким образом возможный конфликт сделает США "богаче и сильнее"."А попутно расскажите нам — раз Россия представляет такую серьезную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?", — также спрашивает он.Телеведущий делает вывод, что слова о необходимости защитить европейцев могут использоваться только как предлог для участия США в войне, тогда как истинные цели тщательно скрываются от американских граждан.В последнее время Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах российской территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве неоднократно призывали прекратить накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html

сша

россия

украина

европа

западная европа

восточная европа

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в мире, сша, джо байден, россия, украина, европа, западная европа, восточная европа