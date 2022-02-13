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https://ria.ru/20220213/mosch-1772539909.html
В США указали на одну несостыковку в обвинениях Байдена в адрес России
В США указали на нелогичность обвинений Байдена в адрес России - РИА Новости, 13.02.2022
В США указали на одну несостыковку в обвинениях Байдена в адрес России
Администрация Джо Байдена демонстрирует "безрассудное позерство" и отсутствии логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T09:09
2022-02-13T09:09
в мире
сша
джо байден
россия
украина
европа
западная европа
восточная европа
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Администрация Джо Байдена демонстрирует "безрассудное позерство" и отсутствии логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за Украины, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.Журналист напомнил, что у наследницы СССР есть ядерное оружие, а ее территорию защищают вооруженные силы, чья мощь превышает все вместе взятые армии, с которыми Соединенным Штатам приходилось сражаться за последние полвека.Поэтому Карлсон задается вопросом, каким образом возможный конфликт сделает США "богаче и сильнее"."А попутно расскажите нам — раз Россия представляет такую серьезную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?", — также спрашивает он.Телеведущий делает вывод, что слова о необходимости защитить европейцев могут использоваться только как предлог для участия США в войне, тогда как истинные цели тщательно скрываются от американских граждан.В последнее время Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах российской территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве неоднократно призывали прекратить накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html
сша
россия
украина
европа
западная европа
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в мире, сша, джо байден, россия, украина, европа, западная европа, восточная европа
09:09 13.02.2022
 
В США указали на нелогичность обвинений Байдена в адрес России

Ведущий Fox News Карлсон напомнил президенту США Байдену о мощи российской армии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Администрация Джо Байдена демонстрирует "безрассудное позерство" и отсутствии логики в действиях, пытаясь втянуть США в военный конфликт с Россией из-за Украины, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
"Воевать против России — это не Муаммара Каддафи с беспилотников бомбить; такое противостояние может быстро выйти из-под контроля. А с американской стороны командовать будут те же самые генералы, которые не сумели победить талибов*", — пояснил он.
Журналист напомнил, что у наследницы СССР есть ядерное оружие, а ее территорию защищают вооруженные силы, чья мощь превышает все вместе взятые армии, с которыми Соединенным Штатам приходилось сражаться за последние полвека.
Поэтому Карлсон задается вопросом, каким образом возможный конфликт сделает США "богаче и сильнее".
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
08:00
Запад грозит России жесткими мерами, но почему-то наказывает Украину
"А попутно расскажите нам — раз Россия представляет такую серьезную угрозу, почему в Европе, судя по всему, обеспокоены ситуацией куда меньше, чем мы?", — также спрашивает он.
Телеведущий делает вывод, что слова о необходимости защитить европейцев могут использоваться только как предлог для участия США в войне, тогда как истинные цели тщательно скрываются от американских граждан.
В последнее время Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах российской территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
Участник акции протеста против возможного вторжения России на Украину напротив Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
02:30
США "сошли с ума" из-за Украины, пишет National Interest
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве неоднократно призывали прекратить накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
*Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
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