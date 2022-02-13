Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/mir-1772573046.html
Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине
Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине - РИА Новости, 13.02.2022
Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине
Папа Римский Франциск предложил верующим, собравшимся на площади святого Петра, в тишине помолиться за мир на Украине, призвав политиков предпринять все усилия... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:41
2022-02-13T14:49
ватикан
украина
папа римский
в мире
дмитрий козак
сергей лавров
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg
ВАТИКАН, 13 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск предложил верующим, собравшимся на площади святого Петра, в тишине помолиться за мир на Украине, призвав политиков предпринять все усилия для его достижения."Очень беспокоят новости, которые поступают из Украины. Я вверяю заступничеству Девы Марии и ответственных за это политиков любое усилие ради мира", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. После этого понтифик предложил уделить время молитве и провел в тишине чуть меньше минуты.В конце января папа Римский заявил, что с беспокойством следит за ростом напряженности вокруг Украины и призвал 26 января провести день молитвы за мир. Он неоднократно называл войну безумием, а в начале февраля выразил надежду на успех переговоров в "нормандском формате".В четверг в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями. Итоговые документы не были подписаны, дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников "нормандского формата" запланирована в марте.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772567852.html
ватикан
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ватикан, украина, папа римский, в мире, дмитрий козак, сергей лавров, россия, франция, нато
14:41 13.02.2022 (обновлено: 14:49 13.02.2022)
 
Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине

Папа Римский Франциск призвал политиков предпринять усилия для достижения мира на Украине

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Франциск
Читать ria.ru в
ВАТИКАН, 13 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск предложил верующим, собравшимся на площади святого Петра, в тишине помолиться за мир на Украине, призвав политиков предпринять все усилия для его достижения.
"Очень беспокоят новости, которые поступают из Украины. Я вверяю заступничеству Девы Марии и ответственных за это политиков любое усилие ради мира", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. После этого понтифик предложил уделить время молитве и провел в тишине чуть меньше минуты.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
Вчера, 14:03
Посол Украины обвинил Германию в лицемерии
В конце января папа Римский заявил, что с беспокойством следит за ростом напряженности вокруг Украины и призвал 26 января провести день молитвы за мир. Он неоднократно называл войну безумием, а в начале февраля выразил надежду на успех переговоров в "нормандском формате".
В четверг в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями. Итоговые документы не были подписаны, дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников "нормандского формата" запланирована в марте.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
 
ВатиканУкраинаПапа РимскийВ миреДмитрий КозакСергей ЛавровРоссияФранцияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала