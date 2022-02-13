https://ria.ru/20220213/mir-1772573046.html

Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине

Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине - РИА Новости, 13.02.2022

Папа Римский призвал предпринять все усилия для достижения мира на Украине

Папа Римский Франциск предложил верующим, собравшимся на площади святого Петра, в тишине помолиться за мир на Украине, призвав политиков предпринять все усилия... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:41

2022-02-13T14:41

2022-02-13T14:49

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ВАТИКАН, 13 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск предложил верующим, собравшимся на площади святого Петра, в тишине помолиться за мир на Украине, призвав политиков предпринять все усилия для его достижения."Очень беспокоят новости, которые поступают из Украины. Я вверяю заступничеству Девы Марии и ответственных за это политиков любое усилие ради мира", - заявил понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим из окна Апостольского дворца в Ватикане. После этого понтифик предложил уделить время молитве и провел в тишине чуть меньше минуты.В конце января папа Римский заявил, что с беспокойством следит за ростом напряженности вокруг Украины и призвал 26 января провести день молитвы за мир. Он неоднократно называл войну безумием, а в начале февраля выразил надежду на успех переговоров в "нормандском формате".В четверг в Берлине прошли переговоры политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ) по украинскому урегулированию. Как заявил журналистам по итогам встречи, которая продолжалась почти девять часов, глава российской делегации, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, Украина торпедировала предложения о начале переговоров с Донбассом, предполагаемые минскими соглашениями. Итоговые документы не были подписаны, дальнейшие встречи на министерском или на высшем уровне в рамках формата не обсуждались. Представитель кабмина ФРГ заявил в пятницу, что очередная встреча политсоветников "нормандского формата" запланирована в марте.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772567852.html

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ватикан, украина, папа римский, в мире, дмитрий козак, сергей лавров, россия, франция, нато