20:47 13.02.2022 (обновлено: 23:00 13.02.2022)
ВСУ выпустили девять мин по территории республики, сообщили в ДНР
ДНР: украинские силовики выпустили девять мин по территории республики
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"С 18:55 до 19:30 мск зафиксированы обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Выпущено девять мин калибром 120 миллиметров", — сказал он.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.
При этом украинская армия сосредоточила до половины своего личного состава у линии соприкосновения. Кроме того, Киев не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и затягивает переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта.
На этом фоне страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе, и направляя инструкторов.
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