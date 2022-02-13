https://ria.ru/20220213/miny-1772607271.html

ВСУ выпустили девять мин по территории республики, сообщили в ДНР

ВСУ выпустили девять мин по территории республики, сообщили в ДНР - РИА Новости, 13.02.2022

ВСУ выпустили девять мин по территории республики, сообщили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в совместном центре по... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:47

2022-02-13T20:47

2022-02-13T23:00

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из минометов территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил ее представитель в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.При этом украинская армия сосредоточила до половины своего личного состава у линии соприкосновения. Кроме того, Киев не выполняет взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и затягивает переговоры по урегулированию внутриукраинского конфликта.На этом фоне страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе, и направляя инструкторов.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, днр