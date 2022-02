https://ria.ru/20220213/maska-1771645165.html

"Маска": самые яркие номера проекта

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сегодня стартует новый сезон шоу "Маска" на НТВ. Ранее в этом проекте зрителей и жюри своими перевоплощениями удивляли Анатолий Цой, Лариса Долина, Jony, Юлия Паршута и другие звезды. Вспоминаем самые яркие номера участников перед началом третьего сезона в материале РИА Новости. Анатолий Цой в костюме ЛьваПервый сезон шоу стартовал в марте 2020 года. В скором времени из-за пандемийных ограничений программу пришлось снимать без зрителей, однако это не повлияло на красочность номеров и количество усилий, которые прикладывали звезды, чтобы победить.Жюри отдало победу Льву – Анатолию Цою. В финале он исполнил песню "Нелюбимая" А’Студио. Поклонники оценили выбор трека.Карина Кокс в костюме ВолкаВолк долго водил членов жюри за нос: то им казалось, что за грозным костюмом скрывается Нюша, то Пелагея, то Юлия Паршута. Каждый раз исполнитель показывал разные грани своего таланта – от зажигательных до лиричных композиций.Одним из наиболее запоминающихся выступлений стало исполнение Кариной песни Creep группы Radiohead. На сцене Кокс подыгрывал белый волк на рояле, а сама артистка гуляла в окружении подсвеченных веток.В этом выпуске жюри не смогло определить лучшего в дуэли и выбрать между Волком и Львом. В итоге Кокс заняла почетное второе место в первом сезоне проекта.Лариса Долина в костюме ОленяМногие поклонники сразу вычислили артистку по характерному и оригинальному тембру голоса, однако Лариса Долина часто удивляла другим – выбором песни. Одним из наиболее динамичных ее выступлений стал кавер на песню "Тату" "Нас не догонят".Долина заняла третье место в первом сезоне шоу.Jony в костюме КрокодилаПобедителем второго сезона стал Jony. В финале он исполнил зажигательную песню Uptown Funk, удивив членов жюри не только вокальными данными, но и танцами.В какой-то момент он продемонстрировал знаменитую "лунную походку" Майкла Джексона.Маски с каждым сезоном становятся все более сложными. Валерия отмечала, что под ними "даже фигуру человека непросто разглядеть"."В некоторых масках даже нет прорезей для глаз, вместо них внутри установлены камеры и экраны. Понимаете? Я даже не могу понять, откуда и в какую сторону они смотрят", – говорила Валерия.Юсиф Эйвазов в костюме ЛамыДля многих зрителей участие оперного певца в шоу стало неожиданностью. Юсиф признавался, что пропадал на съемках до пяти утра. Артист занял второе место.От проекта армия его поклонников только увеличилась, Эйвазов отметил, что "эффект "Маски" будет всегда".Наиболее красочным номером Ламы стала композиция Show Must Go On группы Queen. Непростую вокальную партию дополнил яркий антураж – певца окружали танцоры в виде шутов и балерин, а на заднем фоне бушевало пламя.Юлия Паршута в костюме ЗмеиПаршута стала еще одной загадкой второго сезона – в костюме Змеи видели то Полину Гагарину, то Ани Лорак, то Светлану Лободу. Юлия часто выбирала молодежные треки для выступлений, например, песни Арианы Гранде.Однако поклонникам запомнилось исполнение хита Валерия Меладзе "Я не могу без тебя". Начало номера было очень спокойным – кроме Змеи на сцене никого не было. Но во второй части выступления появилась большая клетка, внутри которой вспыхнул огонь. Юлия в итоге заняла третье место.Михаил Галустян в костюме ЕжикаЗрителям полюбились не только участники основных сезонов шоу, но и дополнительные персонажи, которые появились в новогодних концертах. Так, Галустян на время стал Ежиком и исполнил песню Макса Барских "Туманы".В конце выступления Галустян признался, что в его маске не было прорезей для глаз: комику приходилось наблюдать за происходящим с помощью камеры.Анжелика Варум в костюме ЛьдинкиПевица сбила с толку членов жюри низким тембром голоса – почти единогласно они решили, что перед ними Анита Цой. Варум исполнила песню Ланы дель Рэй Young and Beautiful.После того, как персонаж был раскрыт, Филипп Киркоров даже собрался уходить из жюри за свою оплошность.Игорь Крутой в костюме ПряникаЧлены жюри очень хотели увидеть под маской Александра Буйнова – в песне Salut Джо Дассена им отчетливо слышались его хриплые низкие ноты. Во время спокойной и мелодичной композиции зрители не удержались и отправились танцевать – например, Алексей Глызин пригласил Ларису Долину.Увидеть композитора Игоря Крутого не ожидал никто.Николай Басков в костюме СнеговикаБасков выбрал столь нехарактерную для себя песню ("Тает лед" группы "Грибы"), что его не смог узнать даже давний друг Филипп Киркоров. Жюри решило, что голос исполнителя в этом треке больше похож на голос Моргенштерна или Элджея.На днях продюсер шоу представила костюмы третьего сезона. Она подчеркнула, что на создание одного костюма уходит от трех до пяти месяцев, над ним работает команда из 100 человек. Новый сезон стартует 13 февраля.

