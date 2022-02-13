https://ria.ru/20220213/lnr-1772546270.html

В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации

В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации - РИА Новости, 13.02.2022

В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации

Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:27

2022-02-13T10:27

2022-02-13T11:31

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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник."​​Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации", — сказал он.По словам Мирошника, готовят провокации "Киев и его западные кураторы". Он отметил, что отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.О том же говорил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, американские наблюдатели в СММ уже собрали вещи, но еще не покинули Украину. Их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации, уверен Пушилин.В последние месяцы ситуация в Донбассе остается напряженной. В Москве не раз обращали внимание на то, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На этом фоне Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.

https://ria.ru/20220212/donbass-1772420836.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/donbass-1772220010.html

https://ria.ru/20220211/dialog-1772348205.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, денис пушилин, россия, киев, сша, смм обсе, обсе, оон