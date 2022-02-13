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В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации
В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации - РИА Новости, 13.02.2022
В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации
Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева,... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:27
2022-02-13T11:31
в мире
ситуация в днр и лнр
лнр
денис пушилин
россия
киев
сша
смм обсе
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник."​​Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации", — сказал он.По словам Мирошника, готовят провокации "Киев и его западные кураторы". Он отметил, что отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.О том же говорил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, американские наблюдатели в СММ уже собрали вещи, но еще не покинули Украину. Их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации, уверен Пушилин.В последние месяцы ситуация в Донбассе остается напряженной. В Москве не раз обращали внимание на то, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.На этом фоне Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
https://ria.ru/20220212/donbass-1772420836.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220211/donbass-1772220010.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, лнр, денис пушилин, россия, киев, сша, смм обсе, обсе, оон
10:27 13.02.2022 (обновлено: 11:31 13.02.2022)
 
В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации

Представитель ЛНР Мирошник: отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации

© REUTERS / Alexander ErmochenkoБойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
"​​Отзыв представителей ЕС, США и Британии из состава СММ ОБСЕ — это сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины, и военная опасность здесь ни при чем. Это подготовка какой-то масштабной провокации", — сказал он.
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По словам Мирошника, готовят провокации "Киев и его западные кураторы". Он отметил, что отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.
"Запад без решений ОБСЕ закроет не самое всевидящее, но международное мониторинговое око, представляющее официальные данные о ситуации на Украине. Такого не было с марта 2014-го, как только было принято решение ОБСЕ о формировании Специальной мониторинговой миссии. Ее представители находились на территории в периоды жестких военных действий и в 2014-м, и в 2015-м. Следовательно, дело не в военной опасности", — заключил представитель ЛНР.
О том же говорил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, американские наблюдатели в СММ уже собрали вещи, но еще не покинули Украину. Их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации, уверен Пушилин.
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В последние месяцы ситуация в Донбассе остается напряженной. В Москве не раз обращали внимание на то, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
На этом фоне Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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