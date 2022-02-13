10:27 13.02.2022 (обновлено: 11:31 13.02.2022)
В ЛНР назвали отзыв представителей ОБСЕ подготовкой к провокации
Представитель ЛНР Мирошник: отзыв представителей ОБСЕ может быть подготовкой к провокации
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Отзыв представителей западных стран из Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе может говорить о подготовке к масштабной провокации со стороны Киева, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
По словам Мирошника, готовят провокации "Киев и его западные кураторы". Он отметил, что отзыв наблюдателей из СММ лишит ее возможности выполнять свои обязанности в соответствии с мандатом.
"Запад без решений ОБСЕ закроет не самое всевидящее, но международное мониторинговое око, представляющее официальные данные о ситуации на Украине. Такого не было с марта 2014-го, как только было принято решение ОБСЕ о формировании Специальной мониторинговой миссии. Ее представители находились на территории в периоды жестких военных действий и в 2014-м, и в 2015-м. Следовательно, дело не в военной опасности", — заключил представитель ЛНР.
О том же говорил накануне глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, американские наблюдатели в СММ уже собрали вещи, но еще не покинули Украину. Их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации, уверен Пушилин.
В последние месяцы ситуация в Донбассе остается напряженной. В Москве не раз обращали внимание на то, что Украина не соблюдает Минские соглашения, предусматривающие прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Сейчас Киев сосредоточил на границе с ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники — противотанкового ракетного комплекса Javelin и ударного беспилотника Bayraktar.
На этом фоне Запад обвиняет Россию в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель подобных вбросов — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
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