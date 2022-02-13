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В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2022
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:37
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дмитрий песков
политика
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам."В России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента (Владимира) Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет", - сказал он.
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дмитрий песков, политика, россия
10:37 13.02.2022 (обновлено: 11:53 13.02.2022)
 
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков

Песков: в России нет дефицита возможностей для высказывания позиции иностранным партнерам

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам.
России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента (Владимира) Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет", - сказал он.
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