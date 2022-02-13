https://ria.ru/20220213/kreml-1772547446.html

В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков

В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2022

В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:37

2022-02-13T10:37

2022-02-13T11:53

дмитрий песков

политика

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам."В России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента (Владимира) Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет", - сказал он.

https://ria.ru/20220209/vozmezdie-1771798606.html

россия

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2022

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дмитрий песков, политика, россия