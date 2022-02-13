https://ria.ru/20220213/kreml-1772547446.html
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2022
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:37
2022-02-13T10:37
2022-02-13T11:53
дмитрий песков
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_26ca39b52535b76371c284edd0ef00f9.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в России нет дефицита возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам."В России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента (Владимира) Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире. Это продолжается, это абсолютно закономерно. Поэтому дефицита никакого в этом плане нет", - сказал он.
https://ria.ru/20220209/vozmezdie-1771798606.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751615992_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_7ca8bffd2cd6fdbd3d773ec0b0932629.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, политика, россия
10:37 13.02.2022 (обновлено: 11:53 13.02.2022)
В России нет дефицита возможностей для высказывания позиции, заявил Песков
Песков: в России нет дефицита возможностей для высказывания позиции иностранным партнерам