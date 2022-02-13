https://ria.ru/20220213/kprf-1772555598.html

Зюганов рассказал о самочувствии

Зюганов рассказал о самочувствии - РИА Новости, 13.02.2022

Зюганов рассказал о самочувствии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально, но присутствовать в Думе в понедельник, вероятно, не будет. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T12:12

2022-02-13T12:12

2022-02-13T12:20

здоровье - общество

общество

геннадий зюганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально, но присутствовать в Думе в понедельник, вероятно, не будет."В целом нормально", - ответил лидер КПРФ на вопрос о самочувствии.Отвечая на вопрос, будет ли он присутствовать в понедельник на обсуждении проекта признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Советом Госдумы, политик заявил, что "дело не в этом", поскольку он уже обсудил данный вопрос с руководителями, которые заявят позицию фракции."Завтра будут на совещании Мельников, Коломейцев, Калашников - они обстоятельно доложат нашу точку зрения", - отметил он и добавил, что на днях по телефону уже обсудил данный вопрос с руководителями, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина."Я уже это обсудил вчера и позавчера и с Володиным, и с Мельниковым, со всеми руководителями - сейчас система связи и управления позволяет с любой точки Земли (общаться)", - констатировал он.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.

https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772172984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, общество, геннадий зюганов