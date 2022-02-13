https://ria.ru/20220213/kprf-1772555598.html
Зюганов рассказал о самочувствии
Зюганов рассказал о самочувствии - РИА Новости, 13.02.2022
Зюганов рассказал о самочувствии
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально, но присутствовать в Думе в понедельник, вероятно, не будет. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:12
2022-02-13T12:12
2022-02-13T12:20
здоровье - общество
общество
геннадий зюганов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассказал РИА Новости, что чувствует себя нормально, но присутствовать в Думе в понедельник, вероятно, не будет."В целом нормально", - ответил лидер КПРФ на вопрос о самочувствии.Отвечая на вопрос, будет ли он присутствовать в понедельник на обсуждении проекта признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР Советом Госдумы, политик заявил, что "дело не в этом", поскольку он уже обсудил данный вопрос с руководителями, которые заявят позицию фракции."Завтра будут на совещании Мельников, Коломейцев, Калашников - они обстоятельно доложат нашу точку зрения", - отметил он и добавил, что на днях по телефону уже обсудил данный вопрос с руководителями, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина."Я уже это обсудил вчера и позавчера и с Володиным, и с Мельниковым, со всеми руководителями - сейчас система связи и управления позволяет с любой точки Земли (общаться)", - констатировал он.Ранее депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.
https://ria.ru/20220210/zhirinovskiy-1772172984.html
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здоровье - общество, общество, геннадий зюганов
12:12 13.02.2022 (обновлено: 12:20 13.02.2022)
Зюганов рассказал о самочувствии
Лидер КПРФ Зюганов чувствует себя нормально, но в ГД в понедельник, скорее всего, не будет