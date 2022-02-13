https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772552962.html

В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.02.2022

В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:49

2022-02-13T11:49

2022-02-13T12:07

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

москва

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769461210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b25b2a022812c8781d60c2c456358f40.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 12 496 новых случаев за сутки, выздоровело 24 573, 86 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении. "За сутки госпитализированы 1047 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 649 человек", - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 185 131 человек.

https://ria.ru/20220213/testy-1772522983.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии