https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772552962.html
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.02.2022
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:49
2022-02-13T11:49
2022-02-13T12:07
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 12 496 новых случаев за сутки, выздоровело 24 573, 86 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении. "За сутки госпитализированы 1047 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 649 человек", - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 185 131 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:49 13.02.2022 (обновлено: 12:07 13.02.2022)
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве выявили 12 496 новых случаев COVID-19 за сутки