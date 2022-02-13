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В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.02.2022
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки
В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:49
2022-02-13T12:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус covid-19
москва
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 12 496 новых случаев за сутки, выздоровело 24 573, 86 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении. "За сутки госпитализированы 1047 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 649 человек", - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 185 131 человек.
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здоровье - общество, коронавирус covid-19, москва, коронавирус в россии
11:49 13.02.2022 (обновлено: 12:07 13.02.2022)
 
В Москве госпитализировали 1047 пациентов с коронавирусом за сутки

В Москве выявили 12 496 новых случаев COVID-19 за сутки

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В Москве за сутки выявлено 12 496 новых случаев COVID, умерли 86 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено 12 496 новых случаев за сутки, выздоровело 24 573, 86 человек умерли за сутки", - говорится в сообщении.
"За сутки госпитализированы 1047 человек. С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 649 человек", - сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 185 131 человек.
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