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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772552327.html
В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2022
В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19
За минувшие сутки в России попали в больницы более 12,5 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у почти 198 тысяч человек, следует из данных оперативного... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:44
2022-02-13T13:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более 12,5 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у почти 198 тысяч человек, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9 процента", — говорится в сообщении.Накануне госпитализировали 18 597 человек. Рост показателя отмечается в десяти регионах, снижение — в 73, в двух ситуация не изменилась. Омикрон-штамм пока не обнаружили только на Чукотке.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 197 949 (вчера было 203 766). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 133 509 человек.Умерли за сутки 706 пациентов (днем ранее — 729), общее число летальных исходов достигло 340 248. Выписались после лечения 101 568 человек, всего выздоровели 11 235 859.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 12 496 (вчера — 14 336). Из них 1 047 человек будут лечиться в стационарах.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
https://ria.ru/20220209/vosstanovlenie-1771790605.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:44 13.02.2022 (обновлено: 13:05 13.02.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 197 949 случаев COVID-19, госпитализировали 12 653 человека

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Медицинские сотрудники отделения для пациентов с COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более 12,5 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у почти 198 тысяч человек, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9 процента", — говорится в сообщении.
Медицинская сестра готовит капельницы в процедурном кабинете во временном госпитале для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 04:19Распространение коронавируса
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Накануне госпитализировали 18 597 человек. Рост показателя отмечается в десяти регионах, снижение — в 73, в двух ситуация не изменилась. Омикрон-штамм пока не обнаружили только на Чукотке.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 197 949 (вчера было 203 766). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.
Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 133 509 человек.
Умерли за сутки 706 пациентов (днем ранее — 729), общее число летальных исходов достигло 340 248. Выписались после лечения 101 568 человек, всего выздоровели 11 235 859.
Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 12 496 (вчера — 14 336). Из них 1 047 человек будут лечиться в стационарах.
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11 февраля, 05:21Распространение коронавируса
Названо необычное последствие коронавируса
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.
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