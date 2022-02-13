https://ria.ru/20220213/koronavirus-1772552327.html

В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2022

В России за сутки госпитализировали 12 653 человека с COVID-19

За минувшие сутки в России попали в больницы более 12,5 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у почти 198 тысяч человек, следует из данных оперативного... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:44

2022-02-13T11:44

2022-02-13T13:05

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417800_107:0:2919:1582_1920x0_80_0_0_dc923fb193bee9ed8cc93ae9b2c7a562.jpg

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России попали в больницы более 12,5 тысячи пациентов с COVID-19, вирус выявили у почти 198 тысяч человек, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 12 653 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 31,9 процента", — говорится в сообщении.Накануне госпитализировали 18 597 человек. Рост показателя отмечается в десяти регионах, снижение — в 73, в двух ситуация не изменилась. Омикрон-штамм пока не обнаружили только на Чукотке.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 197 949 (вчера было 203 766). Высокий уровень заболеваемости в оперштабе объясняют тем, что теперь учитываются не только ПЦР-, но и экспресс-тесты.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 14 133 509 человек.Умерли за сутки 706 пациентов (днем ранее — 729), общее число летальных исходов достигло 340 248. Выписались после лечения 101 568 человек, всего выздоровели 11 235 859.Больше всего новых случаев COVID-19 в Москве — 12 496 (вчера — 14 336). Из них 1 047 человек будут лечиться в стационарах.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже свыше 400 миллионов зараженных, более 5,7 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 81,5 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9 процента.

https://ria.ru/20220209/vosstanovlenie-1771790605.html

https://ria.ru/20220211/postkovid-1772187929.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии