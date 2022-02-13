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Туризм
https://ria.ru/20220213/kladbischa-1772266537.html
Названы самые популярные у туристов кладбища Москвы
Названы самые популярные у туристов кладбища Москвы - РИА Новости, 13.02.2022
Названы самые популярные у туристов кладбища Москвы
Экскурсии на Ваганьковское, Новодевичье и Введенское кладбища все больше интересуют туристов, сообщил в интервью РИА Новости директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T01:44
2022-02-13T11:49
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москва
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Экскурсии на Ваганьковское, Новодевичье и Введенское кладбища все больше интересуют туристов, сообщил в интервью РИА Новости директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов."У туристов пользуются популярностью экскурсии на "понятные" им кладбища – Ваганьковское, Введенское и Новодевичье. Последнее, что интересно, пользуется спросом у китайских туристов. Дело в том, что там захоронен видный партийный деятель, председатель ЦК КПК в 1930-е годы – Ван Мин, и его могила является объектом своего рода поклонения", – рассказал Екимов. Ваганьковское кладбище, по его словам, справедливо представляется некрополем известных творческих людей: "Есенин, Высоцкий и иже с ними". "Новодевичье – в широком смысле кладбище политических номенклатурных деятелей. У Введенского – европейское лицо, такое старое европейское лицо".Екимов отметил, что на текущий момент такие прогулки в большей степени вынужденное действо, "однако страх медленно, но исчезает".
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туризм, куда поехать в выходные, новости - туризм, туристы, москва, ваганьковское кладбище
01:44 13.02.2022 (обновлено: 11:49 13.02.2022)
 
Названы самые популярные у туристов кладбища Москвы

Директор ГБУ "Ритуал" рассказал, какие кладбища Москвы популярны у туристов

© РИА Новости / Александр Красавин / Перейти в фотобанкПамятник на могиле поэта Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище
Памятник на могиле поэта Сергея Есенина на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Александр Красавин
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Экскурсии на Ваганьковское, Новодевичье и Введенское кладбища все больше интересуют туристов, сообщил в интервью РИА Новости директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.
"У туристов пользуются популярностью экскурсии на "понятные" им кладбища – Ваганьковское, Введенское и Новодевичье. Последнее, что интересно, пользуется спросом у китайских туристов. Дело в том, что там захоронен видный партийный деятель, председатель ЦК КПК в 1930-е годы – Ван Мин, и его могила является объектом своего рода поклонения", – рассказал Екимов.
Ваганьковское кладбище, по его словам, справедливо представляется некрополем известных творческих людей: "Есенин, Высоцкий и иже с ними". "Новодевичье – в широком смысле кладбище политических номенклатурных деятелей. У Введенского – европейское лицо, такое старое европейское лицо".
Екимов отметил, что на текущий момент такие прогулки в большей степени вынужденное действо, "однако страх медленно, но исчезает".
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