https://ria.ru/20220213/khristiane-1772135971.html
"Это взорвет весь мир". Христиан готовят к самой масштабной революции
"Это взорвет весь мир". Христиан готовят к самой масштабной революции - РИА Новости, 13.02.2022
"Это взорвет весь мир". Христиан готовят к самой масштабной революции
Немецкие католики нашли способ преодолеть острый кризис в Церкви: нужно всего-навсего разрешить женское священство. Это бурно обсуждают в христианском мире — в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T08:00
2022-02-13T08:00
2022-02-13T08:09
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
иоанн павел ii (кароль войтыла)
ватикан
африка
германия
московский патриархат
русская православная церковь
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Немецкие католики нашли способ преодолеть острый кризис в Церкви: нужно всего-навсего разрешить женское священство. Это бурно обсуждают в христианском мире — в том числе и православном. Ведь на кону, пожалуй, самая грандиозная за две тысячи лет реформа. О том, готовы ли к ней верующие, — в материале РИА Новости.Очередной расколВатикан пошел на беспрецедентные меры: отдал решение внутрицерковных проблем на откуп общинам, хотя раньше подобными вопросами занимались только на высоком уровне. Верующие воспользовались правом — особенно в Германии. По итогам большой конференции во Франкфурте священники и миряне составили обращение к понтифику с призывом "допустить женщин в алтарь".Спорили, правда, долго. Сторонники новшества настаивают на политике "открытых дверей" в Католической церкви. Еще бы — паства крупнейшей в мире религиозной структуры стремительно сокращается. Поэтому нужно идти в ногу со временем. Так, евангелисты и лютеране более полувека не проводят разницы между полами. А в Англиканской церкви женское священство официально разрешили в 1994-м.Противники же называют нововведение катастрофой. "Следующий раскол в христианском мире не за горами. И Реформация, если мы допустим это, снова придет из Германии", — заявила на форуме богослов Марианна Шлоссер.Пока что позиция Ватикана однозначна. Еще тридцать лет назад папа Иоанн Павел II писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан <…> это решение должны поддержать все верующие". Преемники высказывались аналогично."Однако важно учитывать, что Франциск — очень неоднозначный понтифик. Он склонен выслушивать разные мнения, но при этом предпринимает весьма неожиданные шаги", — говорит ватиканист Алексей Юдин.Так и случилось в 2016-м: "наместник божий" создал специальную комиссию для изучения проблемы. Впервые в истории.Римский вариантВпрочем, речь идет не о новшестве, а о древней забытой традиции. В первые столетия христианства существовали диаконисы — о них даже упоминается в Новом Завете. Это были не просто "помощницы главы общины", а представители отдельного духовного сана с особым облачением и обрядом посвящения — вдовы либо незамужние девушки."Известно лишь то, — отмечает Юдин, — что такая практика существовала в ранней Церкви. Но она была очень многолика: в разных местах ее суть понимали по-разному".Где-то диаконисы только готовили женщин к крещению. Где-то — прислуживали священнику, а иногда даже заменяли его — причащали больных и беременных, совершали таинство елеосвящения (помазывали христианок священным маслом).Поэтому ученые спорят, можно ли считать диаконис полноценными священнослужителями. Хотя, по словам Юдина, пока говорят только "о переосмыслении и расширении женской роли в церковной жизни".Тем не менее большой реформы исключать все равно нельзя. "Нужно понаблюдать, насколько сильным окажется эхо от инициативы немецких католиков, — поясняет ватиканист. — Это мощный детонатор, который может привести к ожесточенным дискуссиям среди верующих. Что, в свою очередь, грозит расколом".Если женщины-священники появятся, считает эксперт, то Католическая церковь изменится кардинально — произойдет "структурная революция".Сторонников немногоСамо собой, изменения в крупнейшей христианской деноминации рано или поздно отразятся и на "инославных собратьях". В том числе и на Русской православной церкви. Там, правда, вопрос о женском священстве подняли гораздо раньше — еще на Поместном соборе 1917-1918 годов, на волне всемирной феминизации в конце Первой мировой. Но дальше разговоров дело не пошло."В Православной церкви женское священство неприемлемо и невозможно в силу традиций. В Священном Писании мы не знаем примеров служения женщин-священников. Не найдем мы ничего подобного и в святоотеческой литературе", — обращает внимание декан исторического факультета ПСТГУ священник Андрей Постернак.Однако у мирян, в отличие от духовенства, мнение не столь однозначное. По данным опросов, 39 процентов верующих россиян не против новшества, столько же его не приемлют, и чуть менее четверти — колеблются.Более того, в некоторых православных церквах, которые куда консервативнее тех же римско-католических, уже возродили институт диаконис. В 2016-м патриарх Александрийский Феодор рукоположил пятерых женщин — они помогают венчать и крестить новообращенных в Африке.Решение возмутило часть паствы, однако видные богословы заявили: церковь "тщательно изучила вопрос и составила продуманный план возрождения древней практики". И пообещали расширить ее.Все решеноНа Африканском континенте конец 2021 года ознаменовался эпохальным событием — более 150 служителей перешли в РПЦ. И та учредила экзархат (конгломерат епархий), пообещав не ломать местные устои и практики.Отсюда логичный вопрос — будет ли Московский патриархат перенимать практику Александрийской церкви. Особенно с учетом того самого поместного собора в начале прошлого столетия."Русская православная церковь высоко чтит предназначение женщины, с глубоким уважением относится к ее жизненной миссии и церковному служению в тех формах, которые стали традиционными сегодня. Однако вопрос возрождения института диаконис не рассматривается", — уверяет глава экзархата митрополит Клинский Леонид.Официально вопрос закрыт — на уровне духовенства. Однако на фоне громких заявлений католических собратьев простые миряне возвращаются к нему все чаще.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), ватикан, африка, германия, московский патриархат, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Немецкие католики нашли способ преодолеть острый кризис в Церкви: нужно всего-навсего разрешить женское священство. Это бурно обсуждают в христианском мире — в том числе и православном. Ведь на кону, пожалуй, самая грандиозная за две тысячи лет реформа. О том, готовы ли к ней верующие, — в материале РИА Новости.
Очередной раскол
Ватикан
пошел на беспрецедентные меры: отдал решение внутрицерковных проблем на откуп общинам, хотя раньше подобными вопросами занимались только на высоком уровне. Верующие воспользовались правом — особенно в Германии
. По итогам большой конференции во Франкфурте священники и миряне составили обращение к понтифику с призывом "допустить женщин в алтарь".
Спорили, правда, долго. Сторонники новшества настаивают на политике "открытых дверей" в Католической церкви. Еще бы — паства крупнейшей в мире религиозной структуры стремительно сокращается. Поэтому нужно идти в ногу со временем. Так, евангелисты и лютеране более полувека не проводят разницы между полами. А в Англиканской церкви женское священство официально разрешили в 1994-м.
Противники же называют нововведение катастрофой. "Следующий раскол в христианском мире не за горами. И Реформация, если мы допустим это, снова придет из Германии", — заявила на форуме богослов Марианна Шлоссер.
Пока что позиция Ватикана однозначна. Еще тридцать лет назад папа Иоанн Павел II
писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан <…> это решение должны поддержать все верующие". Преемники высказывались аналогично.
"Однако важно учитывать, что Франциск
— очень неоднозначный понтифик. Он склонен выслушивать разные мнения, но при этом предпринимает весьма неожиданные шаги", — говорит ватиканист Алексей Юдин.
Так и случилось в 2016-м: "наместник божий" создал специальную комиссию для изучения проблемы. Впервые в истории.
Римский вариант
Впрочем, речь идет не о новшестве, а о древней забытой традиции. В первые столетия христианства существовали диаконисы — о них даже упоминается в Новом Завете. Это были не просто "помощницы главы общины", а представители отдельного духовного сана с особым облачением и обрядом посвящения — вдовы либо незамужние девушки.
"Известно лишь то, — отмечает Юдин, — что такая практика существовала в ранней Церкви. Но она была очень многолика: в разных местах ее суть понимали по-разному".
Где-то диаконисы только готовили женщин к крещению. Где-то — прислуживали священнику, а иногда даже заменяли его — причащали больных и беременных, совершали таинство елеосвящения (помазывали христианок священным маслом).
Поэтому ученые спорят, можно ли считать диаконис полноценными священнослужителями. Хотя, по словам Юдина, пока говорят только "о переосмыслении и расширении женской роли в церковной жизни".
Тем не менее большой реформы исключать все равно нельзя. "Нужно понаблюдать, насколько сильным окажется эхо от инициативы немецких католиков, — поясняет ватиканист. — Это мощный детонатор, который может привести к ожесточенным дискуссиям среди верующих. Что, в свою очередь, грозит расколом".
Если женщины-священники появятся, считает эксперт, то Католическая церковь изменится кардинально — произойдет "структурная революция".
Сторонников немного
Само собой, изменения в крупнейшей христианской деноминации рано или поздно отразятся и на "инославных собратьях". В том числе и на Русской православной церкви
. Там, правда, вопрос о женском священстве подняли гораздо раньше — еще на Поместном соборе 1917-1918 годов, на волне всемирной феминизации в конце Первой мировой. Но дальше разговоров дело не пошло.
"В Православной церкви женское священство неприемлемо и невозможно в силу традиций. В Священном Писании мы не знаем примеров служения женщин-священников. Не найдем мы ничего подобного и в святоотеческой литературе", — обращает внимание декан исторического факультета ПСТГУ священник Андрей Постернак.
Однако у мирян, в отличие от духовенства, мнение не столь однозначное. По данным опросов, 39 процентов верующих россиян не против новшества, столько же его не приемлют, и чуть менее четверти — колеблются.
Более того, в некоторых православных церквах, которые куда консервативнее тех же римско-католических, уже возродили институт диаконис. В 2016-м патриарх Александрийский Феодор рукоположил пятерых женщин — они помогают венчать и крестить новообращенных в Африке
.
Решение возмутило часть паствы, однако видные богословы заявили: церковь "тщательно изучила вопрос и составила продуманный план возрождения древней практики". И пообещали расширить ее.
Все решено
На Африканском континенте конец 2021 года ознаменовался эпохальным событием — более 150 служителей перешли в РПЦ. И та учредила экзархат (конгломерат епархий), пообещав не ломать местные устои и практики.
Отсюда логичный вопрос — будет ли Московский патриархат
перенимать практику Александрийской церкви. Особенно с учетом того самого поместного собора в начале прошлого столетия.
"Русская православная церковь высоко чтит предназначение женщины, с глубоким уважением относится к ее жизненной миссии и церковному служению в тех формах, которые стали традиционными сегодня. Однако вопрос возрождения института диаконис не рассматривается", — уверяет глава экзархата митрополит Клинский Леонид.
Официально вопрос закрыт — на уровне духовенства. Однако на фоне громких заявлений католических собратьев простые миряне возвращаются к нему все чаще.