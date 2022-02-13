https://ria.ru/20220213/khorvatiya-1772606727.html

Хорватия призвала граждан покинуть Украину

Хорватия призвала граждан покинуть Украину - РИА Новости, 13.02.2022

Хорватия призвала граждан покинуть Украину

Хорватия вслед за Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвала своих граждан покинуть Украину, сообщило министерство иностранных и европейских дел... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T20:42

2022-02-13T20:42

2022-02-13T20:42

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БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Хорватия вслед за Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвала своих граждан покинуть Украину, сообщило министерство иностранных и европейских дел республики."Хорватским гражданам на Украине советуем временно покинуть страну, если позволяет возможность. Если такой возможности нет, советуем быть осторожными и регулярно получать информацию о ситуации и консультироваться с консульством Хорватии на Украине", - сообщило внешнеполитическое ведомство.МИД Хорватии уточнил, что по данным посла в Киеве Аницы Дямич в стране находится около 100 хорватских граждан, которые постоянно поддерживают контакт с диппредставительством.Министерство иностранных дел Словении накануне призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, премьер Янез Янша анонсировал свой визит в Киев в феврале.Словенский премьер, у которого на днях диагностирован COVID-19, в субботу указал в своем микроблоге, что провел телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем и "выразил поддержку территориальной целостности Украины и праву каждой страны выбирать себе альянс".МИД Северной Македонии в пятницу предложил своим гражданам покинуть Украину, а тем из них, кто находятся в стране, но не стоят на учете посольства в Киеве, предложил связаться с диппредставительством и оставить контактные данные.Министерство иностранных дел Черногории, которому, как и всему правительству парламент 4 февраля вынес вотум недоверия, также обеспокоилось судьбой своих соотечественников на Украине."Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности", МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772590744.html

https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, хорватия, мид хорватии, ситуация в днр и лнр, украина