https://ria.ru/20220213/khorvatiya-1772606727.html
Хорватия призвала граждан покинуть Украину
Хорватия призвала граждан покинуть Украину - РИА Новости, 13.02.2022
Хорватия призвала граждан покинуть Украину
Хорватия вслед за Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвала своих граждан покинуть Украину, сообщило министерство иностранных и европейских дел... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:42
2022-02-13T20:42
2022-02-13T20:42
в мире
хорватия
мид хорватии
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_0:39:1772:1036_1920x0_80_0_0_30307a26c04c56d5794a0eede68bdd03.jpg
БЕЛГРАД, 13 фев – РИА Новости. Хорватия вслед за Словенией, Северной Македонией и Черногорией призвала своих граждан покинуть Украину, сообщило министерство иностранных и европейских дел республики."Хорватским гражданам на Украине советуем временно покинуть страну, если позволяет возможность. Если такой возможности нет, советуем быть осторожными и регулярно получать информацию о ситуации и консультироваться с консульством Хорватии на Украине", - сообщило внешнеполитическое ведомство.МИД Хорватии уточнил, что по данным посла в Киеве Аницы Дямич в стране находится около 100 хорватских граждан, которые постоянно поддерживают контакт с диппредставительством.Министерство иностранных дел Словении накануне призвало своих граждан, находящихся на Украине, выехать из страны, премьер Янез Янша анонсировал свой визит в Киев в феврале.Словенский премьер, у которого на днях диагностирован COVID-19, в субботу указал в своем микроблоге, что провел телефонный разговор с украинским премьером Денисом Шмыгалем и "выразил поддержку территориальной целостности Украины и праву каждой страны выбирать себе альянс".МИД Северной Македонии в пятницу предложил своим гражданам покинуть Украину, а тем из них, кто находятся в стране, но не стоят на учете посольства в Киеве, предложил связаться с диппредставительством и оставить контактные данные.Министерство иностранных дел Черногории, которому, как и всему правительству парламент 4 февраля вынес вотум недоверия, также обеспокоилось судьбой своих соотечественников на Украине."Из-за растущей напряженности и непредсказуемой ситуации в сфере безопасности", МИД призвал черногорских граждан, находящихся на Украине, рассмотреть возможность досрочного выезда из страны.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772590744.html
https://ria.ru/20220213/kitay-1772587041.html
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
хорватия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967406_98:0:1674:1182_1920x0_80_0_0_b93ee72293f81026667d05b14f411e97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хорватия, мид хорватии, ситуация в днр и лнр, украина
Хорватия призвала граждан покинуть Украину
МИД Хорватии призвал граждан покинуть Украину