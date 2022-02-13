https://ria.ru/20220213/kazakhstan-1772553513.html
Митинг в память жертв беспорядков в Алма-Ате завершился без происшествий
Митинг в память жертв беспорядков в Алма-Ате завершился без происшествий - РИА Новости, 13.02.2022
Митинг в память жертв беспорядков в Алма-Ате завершился без происшествий
Несогласованный митинг в память жертв январских событий на площади Республики в Алма-Ате продлился почти три часа и завершился без происшествий, передает... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:57
2022-02-13T11:57
2022-02-13T13:51
беспорядки в казахстане
в мире
касым-жомарт токаев
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оон
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АЛМА-АТА, 13 фев - РИА Новости. Несогласованный митинг в память жертв январских событий на площади Республики в Алма-Ате продлился почти три часа и завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.Площадь Республики 4-6 января текущего года стала эпицентром событий, которые начались как митинг, но переросли в массовые беспорядки, ожесточенные столкновения с полицией, нападения на органы власти, административные здания, коммерческие структуры и мародерства. Вокруг площади расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений, которые в Казахстане называют "январскими событиями" или "январской трагедией".Участники митинга в своих выступлениях призвали к прозрачному расследованию январских событий, требовали прекратить пытки задержанных, отпустить из следственных изоляторов невиновных граждан.Кроме того, ряд выступающих подвергли критике приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стрелять на поражение, считая, что это привело к жертвам среди мирного населения."Мы сегодня вышли на алан (площадь – ред.), чтобы донести до властей, что народ – это не террористы. Среди погибших есть люди, которые не жгли акимат, не нападали на полицию, а просто хотели заявить о своих политических и экономических требованиях", - сказала РИА Новости одна из участников митинга.Некоторые участники держали плакаты с требованиями ввести персональные санкции в отношении первого президента республики Нурсултана Назарбаева, Токаева и главы МВД Ерлана Тургумбаева.Полиция не препятствовала проведению митинга, несмотря на то, что он не был согласован с властями.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, касым-жомарт токаев, жанаозен, актау, казахстан, оон
11:57 13.02.2022 (обновлено: 13:51 13.02.2022)
Митинг в память жертв беспорядков в Алма-Ате завершился без происшествий
Митинг в память жертв январских событий в центре Алма-Аты завершился без происшествий
АЛМА-АТА, 13 фев - РИА Новости. Несогласованный митинг в память жертв январских событий на площади Республики в Алма-Ате продлился почти три часа и завершился без происшествий, передает корреспондент РИА Новости.
Площадь Республики 4-6 января текущего года стала эпицентром событий, которые начались как митинг, но переросли в массовые беспорядки, ожесточенные столкновения с полицией, нападения на органы власти, административные здания, коммерческие структуры и мародерства. Вокруг площади расположены здания городского акимата (мэрии), филиала администрации президента, ряда СМИ, которые были разграблены и сожжены в ходе столкновений, которые в Казахстане
называют "январскими событиями" или "январской трагедией".
Участники митинга в своих выступлениях призвали к прозрачному расследованию январских событий, требовали прекратить пытки задержанных, отпустить из следственных изоляторов невиновных граждан.
Кроме того, ряд выступающих подвергли критике приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
стрелять на поражение, считая, что это привело к жертвам среди мирного населения.
"Мы сегодня вышли на алан (площадь – ред.), чтобы донести до властей, что народ – это не террористы. Среди погибших есть люди, которые не жгли акимат, не нападали на полицию, а просто хотели заявить о своих политических и экономических требованиях", - сказала РИА Новости одна из участников митинга.
Некоторые участники держали плакаты с требованиями ввести персональные санкции в отношении первого президента республики Нурсултана Назарбаева, Токаева и главы МВД Ерлана Тургумбаева.
Полиция не препятствовала проведению митинга, несмотря на то, что он не был согласован с властями.
В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.