https://ria.ru/20220213/kazakhstan-1772536542.html

Президент Казахстана почтил память жертв январских беспорядков

Президент Казахстана почтил память жертв январских беспорядков - РИА Новости, 13.02.2022

Президент Казахстана почтил память жертв январских беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях, сообщила в воскресенье пресс-служба главы РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T08:19

2022-02-13T08:19

2022-02-13T08:51

в мире

жанаозен

актау

казахстан

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772095044_0:19:1749:1003_1920x0_80_0_0_0df9401928a2d2171ea56f06589f0cf5.jpg

НУР-СУЛТАН, 13 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии, посвященной памяти погибших в январских событиях, сообщила в воскресенье пресс-служба главы государства.По данным пресс-службы, в своем выступлении после прочтения поминальной молитвы Токаев отметил, что в нынешнем году на долю народа Казахстана выпали тяжкие испытания."Под угрозой оказались целостность государства, безопасность граждан, будущее страны. Мы сумели дать отпор террористам и отразили их натиск. К сожалению, эта смута унесла жизни многих граждан. Это настоящая трагедия. По моему поручению соответствующие органы тщательно расследуют каждый такой случай. Для меня очень важным является вопрос защиты прав человека. Случившиеся печальные события потрясли всю страну", - приводятся в сообщении слова президента.Глава государства напомнил, что в связи с произошедшим в Казахстане был объявлен День общенационального траура. "Прошло 40 дней после трагических событий. Я пришел в мечеть, чтобы почтить молитвой память жертв. Хочу еще раз выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших. Государство не оставит вас наедине с бедой. Я поручил оказать материальную помощь семьям, которые понесли невосполнимые потери", - подчеркнул Токаев.Он сообщил, что созданный по его поручению социальный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") также окажет благотворительную помощь пострадавшим. Как заверил президент, будет сделано все, чтобы не допустить подобной трагедии в будущем. "Мы не позволим разрушить единство и согласие нашего народа. Это общий долг не только государства, но и всех граждан. Такая трагедия больше не должна повториться!" - убежден глава государства.В завершение президент пожелал казахстанцам выдержки и спокойствия, а стране – мира и благополучия. Он призвал соотечественников общими усилиями построить новый Казахстан во благо подрастающего поколения, информирует пресс-служба.В начале января в Казахстане прошли массовые протесты. В первые дни 2022 года жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и провели контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220210/kazakhstan-1772076485.html

https://ria.ru/20220129/kazakhstan-1770136294.html

жанаозен

актау

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жанаозен, актау, казахстан, оон