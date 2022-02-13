https://ria.ru/20220213/kanada-1772612444.html

Полиция Канады задержала 12 участников протестов на границе с США

Полиция Канады задержала 12 участников протестов на границе с США - РИА Новости, 13.02.2022

Полиция Канады задержала 12 участников протестов на границе с США

Мэр канадского города Уинсор на границе с США Дрю Дилкенс в воскресенье сообщил, что разблокирован мост Амбассадор, где шли протесты против коронавирусных... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T22:29

2022-02-13T22:29

2022-02-13T22:29

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коронавирус covid-19

джастин трюдо

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мэр канадского города Уинсор на границе с США Дрю Дилкенс в воскресенье сообщил, что разблокирован мост Амбассадор, где шли протесты против коронавирусных ограничений. По данным телеканала CBC, задержаны 12 протестующих.В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение. Блокада моста Амбассадор на границе с США шла шесть дней. В пятницу суд канадской провинции Онтарио выписал протестующим предписание разойтись, с утра субботы на место акции протеста прибыли полицейские.Полиция сообщает, что провела задержания. По данным телеканала CBC, задержаны 12 человек, при этом полиции не пришлось применять силу, а протестующие не сопротивлялись.Мэр отметил качество действий правоохранителей, заявив, что они были "решительными, но участливыми". "Канадцы – это народ, который верит в право на свободу слова и самовыражения, но мы также подчиняемся законам", - подчеркнул глава города.

https://ria.ru/20220212/parizh-1772472654.html

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в мире, оттава, онтарио, коронавирус covid-19, джастин трюдо, сша, канада