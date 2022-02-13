Полиция Канады задержала 12 участников протестов на границе с США
Полиция Канады задержала 12 участников протестов и разблокировала мост на границе с США
Участники акции протеста против коронавирусных ограничений в Канаде
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Мэр канадского города Уинсор на границе с США Дрю Дилкенс в воскресенье сообщил, что разблокирован мост Амбассадор, где шли протесты против коронавирусных ограничений. По данным телеканала CBC, задержаны 12 протестующих.
В Канаде с конца января продолжаются акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками. Ситуация накалена до такой степени, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр столичного города Оттавы Джим Уотсон объявил чрезвычайное положение. Блокада моста Амбассадор на границе с США шла шесть дней. В пятницу суд канадской провинции Онтарио выписал протестующим предписание разойтись, с утра субботы на место акции протеста прибыли полицейские.
"Сегодня настал конец национальному экономическому кризису на мосту Амбассадор. Граница (с США – ред.) будет вновь открыта, когда это будет безопасно, и я оставлю за полицией и пограничными службами право на принятие данного решения", - заявил Дилкенс, чьи слова приводятся в официальном заявлении.
Полиция сообщает, что провела задержания. По данным телеканала CBC, задержаны 12 человек, при этом полиции не пришлось применять силу, а протестующие не сопротивлялись.
Мэр отметил качество действий правоохранителей, заявив, что они были "решительными, но участливыми". "Канадцы – это народ, который верит в право на свободу слова и самовыражения, но мы также подчиняемся законам", - подчеркнул глава города.
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