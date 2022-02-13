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Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС
Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС - РИА Новости, 13.02.2022
Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС
Министерство обороны Канады сообщило о начале временной передислокации части военных из Украины в другие точки в Европе. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T22:11
2022-02-13T22:16
европа
канада
в мире
украина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Канады сообщило о начале временной передислокации части военных из Украины в другие точки в Европе."В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) в другое место в Европе", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что временное перемещение военных не означает завершение канадской миссии, но нацелено на то, чтобы "переориентировать усилия" и поддерживать безопасность канадских военных."Хотя мы подтверждаем, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или наши будущие намерения", - подчеркнуло минобороны Канады.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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европа, канада, в мире, украина
22:11 13.02.2022 (обновлено: 22:16 13.02.2022)
 
Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС

Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в Европу

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Канады сообщило о начале временной передислокации части военных из Украины в другие точки в Европе.
"В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) в другое место в Европе", - говорится в заявлении ведомства.
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Отмечается, что временное перемещение военных не означает завершение канадской миссии, но нацелено на то, чтобы "переориентировать усилия" и поддерживать безопасность канадских военных.
"Хотя мы подтверждаем, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или наши будущие намерения", - подчеркнуло минобороны Канады.
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Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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