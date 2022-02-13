22:11 13.02.2022 (обновлено: 22:16 13.02.2022)
Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС
Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в Европу
Канадские военные во время учений
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Канады сообщило о начале временной передислокации части военных из Украины в другие точки в Европе.
"В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) в другое место в Европе", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что временное перемещение военных не означает завершение канадской миссии, но нацелено на то, чтобы "переориентировать усилия" и поддерживать безопасность канадских военных.
"Хотя мы подтверждаем, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или наши будущие намерения", - подчеркнуло минобороны Канады.
11 февраля, 22:27Спасет ли Россия Украину
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.