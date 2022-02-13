https://ria.ru/20220213/kanada-1772611892.html

Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС

Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС - РИА Новости, 13.02.2022

Минобороны Канады сообщило о передислокации части военных из Украины в ЕС

Министерство обороны Канады сообщило о начале временной передислокации части военных из Украины в другие точки в Европе. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T22:11

2022-02-13T22:11

2022-02-13T22:16

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Министерство обороны Канады сообщило о начале временной передислокации части военных из Украины в другие точки в Европе."В результате сложившейся сложной оперативной обстановки, связанной с необоснованной агрессией России против Украины, Вооруженные силы Канады находятся в процессе временной передислокации части Объединенной оперативной группы - Украина (JTF-U) в другое место в Европе", - говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что временное перемещение военных не означает завершение канадской миссии, но нацелено на то, чтобы "переориентировать усилия" и поддерживать безопасность канадских военных."Хотя мы подтверждаем, что мы передислоцировали часть наших сил за пределы Украины, мы не будем обсуждать их количество, местонахождение или наши будущие намерения", - подчеркнуло минобороны Канады.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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европа, канада, в мире, украина