Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/granitsa-1772572315.html
УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии
УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 13.02.2022
УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии
Офис ООН по правам человека не располагает данными о массовых убийствах мигрантов на польско-белорусской границе, но вновь призывает власти стран расследовать... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:39
2022-02-13T14:39
в мире
белоруссия
польша
мвд белоруссии
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761134279_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_5a1a2e7b8e3f39143719019eccccbaf9.jpg
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Офис ООН по правам человека не располагает данными о массовых убийствах мигрантов на польско-белорусской границе, но вновь призывает власти стран расследовать уже известные случаи гибели беженцев, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."У нас нет дополнительной информации об обвинениях, о которых вы упомянули. Как вы знаете, офис ООН по правам человека неоднократно выражал свою озабоченность относительно смерти нескольких человек на границе Белоруссии с ЕС. Мы призывали к тому, чтобы были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать новых смертей, а в отношении тех случаев, которые уже произошли, было проведено эффективное и независимое расследование", - сказала она.Ранее сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито от 200 до 700 человек. На пресс-конференции 10 февраля он заявил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек."Офис ООН по правам человека продолжит взаимодействие с заинтересованными государствами и, безусловно, вновь повторяет свой призыв защищать права человека всех беженцев и мигрантов", - добавила Тросселл.Польский военный Эмиль Чечко 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе Белоруссии. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в республике "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html
https://ria.ru/20220210/migranty-1772047466.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761134279_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6726313d6e2afe8f50cceebcfe3799f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, мвд белоруссии, оон
14:39 13.02.2022
 
УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии

В ООН заявили, что не имеют данных об убийствах мигрантов на границе Польши и Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Офис ООН по правам человека не располагает данными о массовых убийствах мигрантов на польско-белорусской границе, но вновь призывает власти стран расследовать уже известные случаи гибели беженцев, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.
"У нас нет дополнительной информации об обвинениях, о которых вы упомянули. Как вы знаете, офис ООН по правам человека неоднократно выражал свою озабоченность относительно смерти нескольких человек на границе Белоруссии с ЕС. Мы призывали к тому, чтобы были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать новых смертей, а в отношении тех случаев, которые уже произошли, было проведено эффективное и независимое расследование", - сказала она.
Сотрудники полиции Польши и польский военнослужащий на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 17:52
В Белоруссии заявили о неожиданных последствиях борьбы Польши с мигрантами
Ранее сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито от 200 до 700 человек. На пресс-конференции 10 февраля он заявил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек.
"Офис ООН по правам человека продолжит взаимодействие с заинтересованными государствами и, безусловно, вновь повторяет свой призыв защищать права человека всех беженцев и мигрантов", - добавила Тросселл.
Польский военный Эмиль Чечко 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе Белоруссии. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в республике "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.
Польский военнослужащий Эмиль Чечко на пресс-конференции в Минске - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 12:33
Беглый польский солдат Чечко рассказал, что лично расстреливал мигрантов
 
В миреБелоруссияПольшаМВД БелоруссииООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала