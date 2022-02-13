https://ria.ru/20220213/granitsa-1772572315.html

УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии

УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 13.02.2022

УВК ООН не располагает данными об убийствах на границе Польши и Белоруссии

Офис ООН по правам человека не располагает данными о массовых убийствах мигрантов на польско-белорусской границе, но вновь призывает власти стран расследовать... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:39

2022-02-13T14:39

2022-02-13T14:39

в мире

белоруссия

польша

мвд белоруссии

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761134279_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_5a1a2e7b8e3f39143719019eccccbaf9.jpg

ЖЕНЕВА, 13 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Офис ООН по правам человека не располагает данными о массовых убийствах мигрантов на польско-белорусской границе, но вновь призывает власти стран расследовать уже известные случаи гибели беженцев, заявила РИА Новости официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл."У нас нет дополнительной информации об обвинениях, о которых вы упомянули. Как вы знаете, офис ООН по правам человека неоднократно выражал свою озабоченность относительно смерти нескольких человек на границе Белоруссии с ЕС. Мы призывали к тому, чтобы были предприняты все необходимые меры, чтобы избежать новых смертей, а в отношении тех случаев, которые уже произошли, было проведено эффективное и независимое расследование", - сказала она.Ранее сбежавший в Белоруссию и попросивший в республике убежище польский военнослужащий Эмиль Чечко сообщил, что за десять дней при его участии в расстрелах мигрантов могло быть убито от 200 до 700 человек. На пресс-конференции 10 февраля он заявил, что с 9 по 18 июня 2021 года ежедневно по приказу польских пограничников участвовал в расстреле групп мигрантов на польско-белорусской границе численностью примерно по 20 человек."Офис ООН по правам человека продолжит взаимодействие с заинтересованными государствами и, безусловно, вновь повторяет свой призыв защищать права человека всех беженцев и мигрантов", - добавила Тросселл.Польский военный Эмиль Чечко 1996 года рождения был задержан 16 декабря в пограничной полосе Белоруссии. Пограничники указывали, что задержанный попросил политического убежища в республике "в связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Чечко на белорусском телевидении обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов, а также двух волонтеров, сообщил, что ему приходилось стрелять в мигрантов. МВД Белоруссии проинформировало, что приняло к рассмотрению ходатайство Чечко о предоставлении ему статуса беженца. В Польше Чечко обвинили по статье о дезертирстве, по которой ему может грозить до 10 лет заключения, он объявлен в розыск. В Следственном комитете Белоруссии заявили, что сбежавшему в Белоруссию и попросившему политического убежища польскому военнослужащему Чечко известно об убийстве на границе в Польше более 240 мигрантов.

https://ria.ru/20220113/simvol-1767718936.html

https://ria.ru/20220210/migranty-1772047466.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, польша, мвд белоруссии, оон