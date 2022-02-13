https://ria.ru/20220213/granitsa-1772527541.html

Откроют огонь? Что случится, если вам захочется поехать на Украину

На Украине опровергли сообщения о запрете на въезд россиян в страну - РИА Новости, 13.02.2022

Откроют огонь? Что случится, если вам захочется поехать на Украину

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в беседе с изданием "Телеграф" опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T03:34

2022-02-13T03:34

2022-02-13T05:22

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в беседе с изданием "Телеграф" опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну.Ранее в СМИ со ссылкой на очевидцев в соцсетях сообщалось, что власти в Киеве приняли решение не впускать граждан России на украинскую территорию. Такую же информацию распространил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.Представитель украинской погранслужбы отметил, что ежедневно десятки иностранцев получают отказ во въезде на Украину "по разным причинам".Демченко уточнил, что среди них есть и россияне, которым, как и всем остальным, "необходимо выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны".В последние месяцы западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками на востоке страны большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20211127/zelenskiy-1761024308.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, россия, андрей демченко, украина