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Украина перестала впускать россиян на свою территорию
Украина перестала впускать россиян на свою территорию, заявили в Раде - РИА Новости, 13.02.2022
Украина перестала впускать россиян на свою территорию
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Telegram, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T02:35
2022-02-13T02:35
в мире
россия
украина
вадим рабинович
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Telegram, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны.Он не предоставил никаких подробностей и не уточнил, откуда у него такая информация.В последние месяцы западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками на востоке страны большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220213/ssha-1772525671.html
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в мире, россия, украина, вадим рабинович
02:35 13.02.2022
 
Украина перестала впускать россиян на свою территорию, заявили в Раде

Депутат Рады Рабинович: Украина перестала впускать на свою территорию граждан России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Telegram, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны.
"Украина перестала впускать на свою территорию граждан России", — написал Рабинович.
Он не предоставил никаких подробностей и не уточнил, откуда у него такая информация.
В последние месяцы западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
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Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками на востоке страны большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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В миреРоссияУкраинаВадим Рабинович
 
 
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