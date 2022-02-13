Украина перестала впускать россиян на свою территорию, заявили в Раде
Депутат Рады Рабинович: Украина перестала впускать на свою территорию граждан России
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович сообщил в Telegram, что украинские власти запретили россиянам выезд на территорию страны.
"Украина перестала впускать на свою территорию граждан России", — написал Рабинович.
Он не предоставил никаких подробностей и не уточнил, откуда у него такая информация.
В последние месяцы западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают вооруженные силы в пределах своей территории, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными республиками на востоке страны большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенного оружия, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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