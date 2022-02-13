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МИД Италии назвал страны, которые могут заменить поставки газа из России
МИД Италии назвал страны, которые могут заменить поставки газа из России - РИА Новости, 13.02.2022
МИД Италии назвал страны, которые могут заменить поставки газа из России
Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T15:50
2022-02-13T21:25
экономика
россия
мид италии
азербайджан
италия
алжир (республика)
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РИМ, 13 фев — РИА Новости. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана."Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту. Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу, и необходимо работать с самыми надежными партнерами", — заявил он в интервью газете la Repubblica.По словам замминистра, таким партнером является Алжир, а для диверсификации источников важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа.Благодаря ему, отметил Ди Стефано, удалось немного сдержать повышение цен на энергоресурсы для населения.Ди Стефано подтвердил, что Италия рассчитывает на увеличение мощности TAP до десяти миллиардов кубометров природного газа."Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море", — заявил замминистра. Вместе с тем он подчеркнул, что Каспийское море входит в "российскую зону влияния" и строительство газопровода по его дну "не зависит от нас"."Но у Туркменистана есть одно из самых крупных месторождений в мире, и мы, как Европа, должны сыграть в эту игру, в том числе потому, что Индия и Китай повышают уровень потребления: если мы сегодня не снабдим себя ресурсами, мы рискуем заполучить все более и более сложные зимы", — сказал Ди Стефано.В начале февраля он провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. МИД Италии в этой связи сообщал, что на Апеннины по Трансадриатическому газопроводу транспортируется около восьми миллиардов кубометров азербайджанского газа, то есть трубопровод используется на 80 процентов своей мощности.Замглавы МИД тогда заявил о целесообразности удвоения мощности TAP в стратегическом плане "с целью диверсификации источников поставок природного газа и повышения европейской энергетической безопасности". При этом было указано, что в долгосрочной перспективе этот инфраструктурный объект можно будет использовать для транспортировки водорода.
https://ria.ru/20220213/gaz-1772530239.html
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россия
азербайджан
италия
алжир (республика)
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экономика, россия, мид италии, азербайджан, италия, алжир (республика)
15:50 13.02.2022 (обновлено: 21:25 13.02.2022)
 
МИД Италии назвал страны, которые могут заменить поставки газа из России

МИД Италии заявил о необходимости снизить зависимость от российского газа

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Читать ria.ru в
РИМ, 13 фев — РИА Новости. Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость страны от российского газа за счет Алжира, Туркменистана и Азербайджана.
"Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту. Эта угроза нашей энергетической безопасности, вероятно, также продиктованная политическими соображениями, требует срочных действий. Мы должны думать о среднесрочной и долгосрочной перспективе, о возобновляемых источниках энергии, но мы не можем игнорировать краткосрочную перспективу, и необходимо работать с самыми надежными партнерами", — заявил он в интервью газете la Repubblica.
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По словам замминистра, таким партнером является Алжир, а для диверсификации источников важен Трансадриатический газопровод (TAP), по которому идут поставки азербайджанского газа.
Благодаря ему, отметил Ди Стефано, удалось немного сдержать повышение цен на энергоресурсы для населения.
Ди Стефано подтвердил, что Италия рассчитывает на увеличение мощности TAP до десяти миллиардов кубометров природного газа.
"Другим перспективным направлением является Туркменистан, который мог бы соединиться с TAP трубопроводом в Каспийском море", — заявил замминистра. Вместе с тем он подчеркнул, что Каспийское море входит в "российскую зону влияния" и строительство газопровода по его дну "не зависит от нас".
"Но у Туркменистана есть одно из самых крупных месторождений в мире, и мы, как Европа, должны сыграть в эту игру, в том числе потому, что Индия и Китай повышают уровень потребления: если мы сегодня не снабдим себя ресурсами, мы рискуем заполучить все более и более сложные зимы", — сказал Ди Стефано.
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В начале февраля он провел телефонный разговор с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым. МИД Италии в этой связи сообщал, что на Апеннины по Трансадриатическому газопроводу транспортируется около восьми миллиардов кубометров азербайджанского газа, то есть трубопровод используется на 80 процентов своей мощности.
Замглавы МИД тогда заявил о целесообразности удвоения мощности TAP в стратегическом плане "с целью диверсификации источников поставок природного газа и повышения европейской энергетической безопасности". При этом было указано, что в долгосрочной перспективе этот инфраструктурный объект можно будет использовать для транспортировки водорода.
 
ЭкономикаРоссияМИД ИталииАзербайджанИталияАлжир (республика)
 
 
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