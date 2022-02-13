https://ria.ru/20220213/gaz-1772524424.html

Морозная зима заставила немцев сделать России неожиданное предложение

В Германии призвали договориться с Россией об увеличении поставок газа - РИА Новости, 13.02.2022

Морозная зима заставила немцев сделать России неожиданное предложение

Германии нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа, высказался в Twitter немецкий политолог Александр Рар. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T01:33

2022-02-13T01:33

2022-02-13T01:33

экономика

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Германии нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа, высказался в Twitter немецкий политолог Александр Рар.По его словам, потребности страны в голубом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода.Эксперт считает возможные договоренности с Москвой важным условием для успешного энергоперехода в ФРГ.Ранее представитель Минэкономики ФРГ заявила, что ситуация с заполненностью газохранилищ в стране вызывает обеспокоенность. По ее словам, уровень заполненности хранилищ в Германии сейчас составляет 35-36 процентов. Решение об увеличении поставок газа — "вопрос рынка", не зависящий от государства, добавила представитель ведомства.

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