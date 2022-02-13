Морозная зима заставила немцев сделать России неожиданное предложение

В Германии призвали договориться с Россией об увеличении поставок газа
Политолог Рар: ФРГ нужно увеличить поставки газа из России для энергоперехода
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Германии нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа, высказался в Twitter немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, потребности страны в голубом топливе могут вырасти из-за энергетического перехода.
"Поскольку мы полностью отказываемся от атомной энергетики в 2022 году и постепенно — от угля, мощности должны быть увеличены за счет газа, в том числе газовых электростанций, которые также будут переведены на водород", — пояснил Рар.
"Однако Россия остается нашим основным поставщиком газа. Так что надо договариваться с Россией", — заключил политолог.
Ранее представитель Минэкономики ФРГ заявила, что ситуация с заполненностью газохранилищ в стране вызывает обеспокоенность. По ее словам, уровень заполненности хранилищ в Германии сейчас составляет 35-36 процентов. Решение об увеличении поставок газа — "вопрос рынка", не зависящий от государства, добавила представитель ведомства.
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