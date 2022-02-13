Евросоюз скоро канет в Лету. Вот первый признак

11:21 13.02.2022 (обновлено: 17:06 13.02.2022)
Пушков указал на первый признак распада Евросоюза
Сенатор Пушков: премьер Венгрии Орбан первым из стран ЕС допустил выход из объединения
Сенатор Алексей Пушков
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
"Пока это политическая риторика, но она показательна. До недавнего времени лидеры стран — членов ЕС таких сомнений себе не позволяли", — пояснил парламентарий.
По его мнению, предупреждения такого рода отражают общественные настроения в Венгрии.
В обращении к партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Орбан заявил, что Брюссель, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведет "священную войну, джихад". Он отметил, что в случае принятия Евросоюзом "неверного" решения, идти дальше "общим путем" будет невозможно.
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В прошлом году Европейская комиссия предупредила консервативные правительства Венгрии и Польши о том, что их ждет суд за дискриминацию сексуальных меньшинств. В частности, ЕК осудила принятый в Венгрии закон о запрете на информацию о гомосексуальности и изменении пола в школах, на телевидении и в кино. По мнению Орбана, ЕС пытается лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании детей.