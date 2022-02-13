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Евросоюз скоро канет в Лету. Вот первый признак
Пушков указал на первый признак распада Евросоюза - РИА Новости, 13.02.2022
Евросоюз скоро канет в Лету. Вот первый признак
Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Своим мнением он... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:21
2022-02-13T17:06
в мире
алексей пушков
евросоюз
венгрия
виктор орбан
еврокомиссия
польша
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.По его мнению, предупреждения такого рода отражают общественные настроения в Венгрии.В обращении к партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Орбан заявил, что Брюссель, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведет "священную войну, джихад". Он отметил, что в случае принятия Евросоюзом "неверного" решения, идти дальше "общим путем" будет невозможно.В прошлом году Европейская комиссия предупредила консервативные правительства Венгрии и Польши о том, что их ждет суд за дискриминацию сексуальных меньшинств. В частности, ЕК осудила принятый в Венгрии закон о запрете на информацию о гомосексуальности и изменении пола в школах, на телевидении и в кино. По мнению Орбана, ЕС пытается лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании детей.
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в мире, алексей пушков, евросоюз, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, польша
11:21 13.02.2022 (обновлено: 17:06 13.02.2022)
 
Пушков указал на первый признак распада Евросоюза

Сенатор Пушков: премьер Венгрии Орбан первым из стран ЕС допустил выход из объединения

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Сенатор Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

"Пока это политическая риторика, но она показательна. До недавнего времени лидеры стран членов ЕС таких сомнений себе не позволяли", — пояснил парламентарий.

По его мнению, предупреждения такого рода отражают общественные настроения в Венгрии.
В обращении к партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Орбан заявил, что Брюссель, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведет "священную войну, джихад". Он отметил, что в случае принятия Евросоюзом "неверного" решения, идти дальше "общим путем" будет невозможно.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
12 февраля, 19:54
Орбан назвал санкции против России стратегической ошибкой Евросоюза
В прошлом году Европейская комиссия предупредила консервативные правительства Венгрии и Польши о том, что их ждет суд за дискриминацию сексуальных меньшинств. В частности, ЕК осудила принятый в Венгрии закон о запрете на информацию о гомосексуальности и изменении пола в школах, на телевидении и в кино. По мнению Орбана, ЕС пытается лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании детей.
 
В миреАлексей ПушковЕвросоюзВенгрияВиктор ОрбанЕврокомиссияПольша
 
 
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