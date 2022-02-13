https://ria.ru/20220213/es-1772550509.html

Евросоюз скоро канет в Лету. Вот первый признак

Пушков указал на первый признак распада Евросоюза - РИА Новости, 13.02.2022

Евросоюз скоро канет в Лету. Вот первый признак

Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Своим мнением он... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:21

2022-02-13T11:21

2022-02-13T17:06

в мире

алексей пушков

евросоюз

венгрия

виктор орбан

еврокомиссия

польша

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков указал на важность заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о возможном выходе его страны из Евросоюза. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.По его мнению, предупреждения такого рода отражают общественные настроения в Венгрии.В обращении к партии "Фидес — Венгерский гражданский союз" Орбан заявил, что Брюссель, отказываясь признавать венгерское законодательство, ведет "священную войну, джихад". Он отметил, что в случае принятия Евросоюзом "неверного" решения, идти дальше "общим путем" будет невозможно.В прошлом году Европейская комиссия предупредила консервативные правительства Венгрии и Польши о том, что их ждет суд за дискриминацию сексуальных меньшинств. В частности, ЕК осудила принятый в Венгрии закон о запрете на информацию о гомосексуальности и изменении пола в школах, на телевидении и в кино. По мнению Орбана, ЕС пытается лишить венгерских родителей права самостоятельно решать вопрос о половом воспитании детей.

https://ria.ru/20220212/orban-1772503113.html

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в мире, алексей пушков, евросоюз, венгрия, виктор орбан, еврокомиссия, польша