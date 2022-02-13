https://ria.ru/20220213/energetika-1772544448.html
Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность
Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность - РИА Новости, 13.02.2022
Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность
Жесткие ограничения работы производств для защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, рассказала... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:06
2022-02-13T10:06
2022-02-13T13:22
экономика
россия
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жесткие ограничения работы производств для защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.При этом опасаться дефицита одежды, по словам эксперта, не стоит, "если мы будем жить в экономической парадигме свободного и "саморегулирующегося" рынка, где предложение определено спросом".Комментируя другой экологический тренд - отказ от кожи и меха при производстве одежды, Лебсак-Клейманс отметила, что в мире очевидна тенденция снижения спроса на натуральные меха и сокращение оборотов мировой пушной индустрии."Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения", - сказала она.Между тем в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в конце января говорилось, что спрос россиян на шубы из натурального меха заметно снижается, а интерес к шубам из искусственного меха, напротив, растет. К таким выводам аналитики пришли, изучив средние чеки россиян за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.А исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов России Надежда Зубкова ранее рассказывала РИА Новости, что заработки производителей пушнины - норки, песца, соболя, енотовидной собаки - в России с 2017 по 2021 год упали в три раза.
https://ria.ru/20220202/atom-1770738151.html
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экономика, россия
10:06 13.02.2022 (обновлено: 13:22 13.02.2022)
Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность
Эксперт Лебсак-Клейманс: зеленая повестка может привести к дефициту одежды в мире
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жесткие ограничения работы производств для защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.
"Дефицит товаров образуется в случае возникновения внешнего контроля и ограничений по предложению. И такие изменения могут произойти в долгосрочной перспективе, если будут введены жесткие нормативы по ограничению производств с целью защиты окружающей среды", - сказала она.
При этом опасаться дефицита одежды, по словам эксперта, не стоит, "если мы будем жить в экономической парадигме свободного и "саморегулирующегося" рынка, где предложение определено спросом".
Комментируя другой экологический тренд - отказ от кожи и меха при производстве одежды, Лебсак-Клейманс отметила, что в мире очевидна тенденция снижения спроса на натуральные меха и сокращение оборотов мировой пушной индустрии.
"Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения", - сказала она.
Между тем в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в конце января говорилось, что спрос россиян на шубы из натурального меха заметно снижается, а интерес к шубам из искусственного меха, напротив, растет. К таким выводам аналитики пришли, изучив средние чеки россиян за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.
А исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов России Надежда Зубкова ранее рассказывала РИА Новости, что заработки производителей пушнины - норки, песца, соболя, енотовидной собаки - в России
с 2017 по 2021 год упали в три раза.