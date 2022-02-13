https://ria.ru/20220213/energetika-1772544448.html

Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность

Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность - РИА Новости, 13.02.2022

Эксперт рассказала, к чему может привести тренд на экологичность

Жесткие ограничения работы производств для защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, рассказала... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:06

2022-02-13T10:06

2022-02-13T13:22

экономика

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Жесткие ограничения работы производств для защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе могут спровоцировать дефицит одежды на мировом рынке, рассказала РИА Новости генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.При этом опасаться дефицита одежды, по словам эксперта, не стоит, "если мы будем жить в экономической парадигме свободного и "саморегулирующегося" рынка, где предложение определено спросом".Комментируя другой экологический тренд - отказ от кожи и меха при производстве одежды, Лебсак-Клейманс отметила, что в мире очевидна тенденция снижения спроса на натуральные меха и сокращение оборотов мировой пушной индустрии."Но говорить об отказе россиян от натурального меха пока преждевременно. В случае необходимости отказа от натуральной шубы основным мотивом продолжает оставаться экономия средств, а вовсе не идеологические соображения", - сказала она.Между тем в исследовании сервиса "Чек Индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" в конце января говорилось, что спрос россиян на шубы из натурального меха заметно снижается, а интерес к шубам из искусственного меха, напротив, растет. К таким выводам аналитики пришли, изучив средние чеки россиян за ноябрь-декабрь прошлого года и двух предшествующих лет.А исполнительный директор Национальной ассоциации звероводов России Надежда Зубкова ранее рассказывала РИА Новости, что заработки производителей пушнины - норки, песца, соболя, енотовидной собаки - в России с 2017 по 2021 год упали в три раза.

https://ria.ru/20220202/atom-1770738151.html

https://ria.ru/20220121/energetika-1768840868.html

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экономика, россия