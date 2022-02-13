Россия и Египет продолжают наращивать политические связи, заявил посол
Посол России в Египте Борисенко: Москва и Каир продолжают диалог в нескольких сферах
© Фото : Посольство РФ в Арабской Республике ЕгипетПосол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко
Посол РФ в Арабской Республике Египет Георгий Борисенко
КАИР, 13 фев - РИА Новости. Москва и Каир продолжают активный диалог в политической, экономической, культурной и религиозных сферах, у стран огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко.
"В рамках проведения Года гуманитарного сотрудничества России и Египта ключевыми направлениями в сфере межкультурного взаимодействия являются презентации российских регионов в Египте. Недавно в Каире прошла серия мероприятий с участием коллективов из Ханты-Мансийска, на очереди - Татарстан. Творческие коллективы из Казани и других городов республики представят культурное многообразие республики. Помимо этого, в Египет приедут представители других регионов, в частности, Дальнего Востока. У египтян большой интерес к нашей стране", - сказал посол.
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Борисенко также сообщил, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме гостям и участникам будет представлен национальный стенд Египта.
"Участие Египта в качестве почетного гостя перешло от обсуждений в практическую плоскость. На этом форуме планируются встречи на высшем уровне. Это доказывает, что политические и деловые контакты Москвы и Каира имеют большой потенциал", - сказал Борисенко.
Также посол РФ в Египте отметил активное сотрудничество двух стран в духовной сфере.