https://ria.ru/20220213/egipet-1772584149.html

Россия и Египет продолжают наращивать политические связи, заявил посол

Россия и Египет продолжают наращивать политические связи, заявил посол - РИА Новости, 13.02.2022

Россия и Египет продолжают наращивать политические связи, заявил посол

Москва и Каир продолжают активный диалог в политической, экономической, культурной и религиозных сферах, у стран огромный потенциал для дальнейшего... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:20

2022-02-13T16:20

2022-02-13T16:20

россия

египет

москва

республика татарстан (татарстан)

дальний восток

петербургский международный экономический форум (фонд)

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КАИР, 13 фев - РИА Новости. Москва и Каир продолжают активный диалог в политической, экономической, культурной и религиозных сферах, у стран огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества, сообщил РИА Новости посол РФ в Египте Георгий Борисенко."В рамках проведения Года гуманитарного сотрудничества России и Египта ключевыми направлениями в сфере межкультурного взаимодействия являются презентации российских регионов в Египте. Недавно в Каире прошла серия мероприятий с участием коллективов из Ханты-Мансийска, на очереди - Татарстан. Творческие коллективы из Казани и других городов республики представят культурное многообразие республики. Помимо этого, в Египет приедут представители других регионов, в частности, Дальнего Востока. У египтян большой интерес к нашей стране", - сказал посол.Борисенко также сообщил, что на предстоящем Петербургском международном экономическом форуме гостям и участникам будет представлен национальный стенд Египта."Участие Египта в качестве почетного гостя перешло от обсуждений в практическую плоскость. На этом форуме планируются встречи на высшем уровне. Это доказывает, что политические и деловые контакты Москвы и Каира имеют большой потенциал", - сказал Борисенко.Также посол РФ в Египте отметил активное сотрудничество двух стран в духовной сфере.

https://radiosputnik.ria.ru/20211229/egipet-1765970702.html

россия

египет

москва

республика татарстан (татарстан)

дальний восток

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россия, египет, москва, республика татарстан (татарстан), дальний восток, петербургский международный экономический форум (фонд)