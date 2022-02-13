https://ria.ru/20220213/donetsk-1772553699.html

Американцы спешно бегут из Донецка

Reuters: американские представители ОБСЕ начали покидать Донбасс - РИА Новости, 13.02.2022

Американцы спешно бегут из Донецка

Американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать на машинах из Донецка, пишет Reuters со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:58

2022-02-13T11:58

2022-02-13T16:44

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американские сотрудники миссии ОБСЕ начали уезжать на машинах из Донецка, пишет Reuters со ссылкой на очевидца."ОБСЕ не стало комментировать ситуацию", — сообщает агентство.Ранее руководство США решило отозвать сотрудников посольства на Украине из-за "роста напряженности". Также часть работников переведут во Львов.В последние месяцы Запад постоянно обвиняет Москву в подготовке "вторжения на Украину", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. Так, накануне газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден назвал лидерам западных стран дату якобы планируемого "нападения" — 16 февраля.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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сша

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