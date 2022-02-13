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В ЛНР сообщили о подготовке Киевом десантников для заброса в тыл

В ЛНР сообщили о подготовке Киевом десантников для заброса в тыл - РИА Новости, 13.02.2022

В ЛНР сообщили о подготовке Киевом десантников для заброса в тыл

Украинские силовики продолжают тренировки десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:15

2022-02-13T16:15

2022-02-13T16:18

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики продолжают тренировки десантников для последующей заброски в тыловые районы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.Ранее в ЛНР заявляли, что Киев планирует использовать авиацию в случае наступления в Донбассе."Как мы сообщали ранее, подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ВС Украины – ред.) готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики", - заявил представитель оборонного ведомства ЛНР журналистам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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