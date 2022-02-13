https://ria.ru/20220213/donbass-1772583311.html

ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР

ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2022

ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские силовики активизировали воздушную разведку у подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе, заявил в воскресенье офицер... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T16:07

2022-02-13T16:07

2022-02-13T16:29

в мире

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку у подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.Он уточнил, что деятельность разведподразделения украинских силовиков нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций ВС Украины и уточнение координат объектов поражения на территории ЛНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

луганская народная республика

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в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс