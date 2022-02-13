16:07 13.02.2022 (обновлено: 16:29 13.02.2022)
ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР
Представитель ЛНР: ВСУ активизировали воздушную разведку у населенных пунктов в Донбассе
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку у подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"На позициях 1-го батальона 79-ой бригады (ВС Украины – ред.), в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения", - заявил представитель оборонного ведомства республики журналистам.
Он уточнил, что деятельность разведподразделения украинских силовиков нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций ВС Украины и уточнение координат объектов поражения на территории ЛНР.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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