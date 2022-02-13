Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220213/donbass-1772583311.html
ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР
ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2022
ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР
Украинские силовики активизировали воздушную разведку у подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе, заявил в воскресенье офицер... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T16:07
2022-02-13T16:29
в мире
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771960024_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_377c44d3b2c80dcf78ae8b10a51c0e24.jpg
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку у подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.Он уточнил, что деятельность разведподразделения украинских силовиков нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций ВС Украины и уточнение координат объектов поражения на территории ЛНР.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
луганская народная республика
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771960024_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_25c4fd34abd0ea7d8fe7408d7b29bb15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
16:07 13.02.2022 (обновлено: 16:29 13.02.2022)
 
ВСУ активизировали воздушную разведку в Донбассе, заявили в ЛНР

Представитель ЛНР: ВСУ активизировали воздушную разведку у населенных пунктов в Донбассе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики активизировали воздушную разведку у подконтрольных Киеву населенных пунктов Сизое и Болотенное в Донбассе, заявил в воскресенье офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены минскими соглашениями.
"На позициях 1-го батальона 79-ой бригады (ВС Украины – ред.), в районах населенных пунктов Сизое и Болотенное отмечена активность беспилотных летательных аппаратов противника без пересечения линии боевого соприкосновения", - заявил представитель оборонного ведомства республики журналистам.
Он уточнил, что деятельность разведподразделения украинских силовиков нацелена на проверку мероприятий маскировки позиций ВС Украины и уточнение координат объектов поражения на территории ЛНР.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 22:27
Спасет ли Россия Украину
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала