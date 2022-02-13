https://ria.ru/20220213/donbass-1772569419.html

В ДНР заявили о возможном отъезде американских сотрудников ОБСЕ

В ДНР заявили о возможном отъезде американских сотрудников ОБСЕ - РИА Новости, 13.02.2022

В ДНР заявили о возможном отъезде американских сотрудников ОБСЕ

Американские, британские и датские сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, по предварительной информации, покинули территорию самопровозглашенной... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:19

2022-02-13T14:19

2022-02-13T14:19

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родион мирошник

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Американские, британские и датские сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, по предварительной информации, покинули территорию самопровозглашенной Донецкой народной Республики, заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский."Есть информация о том, что американцы, британцы и датчане уехали. Вернутся ли они, неизвестно. Но судя по всему, нет. Возможно, их заменят на представителей других стран. Но это пока неизвестно. ОБСЕ пока не делает публичных заявлений", - сказал собеседник агентства.Ранее телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.Позже глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что представители США в СММ ОБСЕ уже собрали вещи, но пока не покинули Украину, их отъезд будет означать, что Киев готов к провокации в Донбассе.Как заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник, отзыв представителей ЕС, США и Великобритании из состава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ не связан с военной опасностью, это может быть подготовкой к масштабной провокации в Донбассе со стороны Киева и его западных кураторов.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, родион мирошник, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, сша, смм обсе, обсе