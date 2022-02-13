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ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе
ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 13.02.2022
ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе
Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T11:16
2022-02-13T11:16
в мире
луганская народная республика
киев
донбасс
смм обсе
обсе
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении тяжелого вооружения и техники в населенных пунктах Донбасса."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ… С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Троицкое (под контролем Киева – ред.) боевики 30-й бригады (украинских силовиков – ред.) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении, вблизи дороги, ведущей в населенный пункт", - заявил офицер пресс-службы.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, киев, донбасс, смм обсе, обсе, ситуация в днр и лнр
11:16 13.02.2022
 
ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе

Народная милиция ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе

© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении тяжелого вооружения и техники в населенных пунктах Донбасса.
"Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ… С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Троицкое (под контролем Киева – ред.) боевики 30-й бригады (украинских силовиков – ред.) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении, вблизи дороги, ведущей в населенный пункт", - заявил офицер пресс-службы.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
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В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевДонбассСММ ОБСЕОБСЕСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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