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ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 13.02.2022

ЛНР обвинила Киев в создании препятствий работе ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T11:16

2022-02-13T11:16

2022-02-13T11:16

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ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Украинские силовики устанавливают знаки о минной опасности, чтобы не допустить патрули Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в населенные пункты в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении тяжелого вооружения и техники в населенных пунктах Донбасса."Украинские боевики продолжают препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ… С целью недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в населенный пункт Троицкое (под контролем Киева – ред.) боевики 30-й бригады (украинских силовиков – ред.) прикрепили предупредительные знаки о минной опасности на дорожном заграждении, вблизи дороги, ведущей в населенный пункт", - заявил офицер пресс-службы.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

луганская народная республика

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