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В Госдуме рассказали, кто "заставил" Украину попросить встречу с Россией

В Госдуме рассказали, кто "заставил" Украину попросить встречу с Россией - РИА Новости, 13.02.2022

В Госдуме рассказали, кто "заставил" Украину попросить встречу с Россией

Члены ЕС, которые не восприняли предложения России по гарантиям безопасности с полной серьезностью, хотели бы вернуться к переговорам с российской стороной,... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T23:04

2022-02-13T23:04

2022-02-13T23:04

в мире

ситуация в днр и лнр

обсе

украина

киев

россия

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Члены ЕС, которые не восприняли предложения России по гарантиям безопасности с полной серьезностью, хотели бы вернуться к переговорам с российской стороной, Украина, призывающая к встрече с членами Венского документа, – просто "посредник", заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее в воскресенье заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.Как отметил Шхагошев, Украину формально интересуют учения, происходящие на территории России, поскольку "они об этом и так все практически знают". Однако члены ОБСЕ ранее "абсолютно легкомысленно отнеслись к предложениям РФ" и сегодня хотели бы вернуться к переговорам с российской стороной, "не рассчитывая на США", добавил он, отметив, что Украина является здесь неким "посредником"."Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности и что РФ не отступит, ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы", - подчеркнул Шхагошев.

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

украина

киев

россия

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в мире, ситуация в днр и лнр, обсе, украина, киев, россия, дмитрий кулеба