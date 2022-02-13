https://ria.ru/20220213/delo-1772600863.html

В Ивановской области завели дело после гибели четырех детей и их матери

В Ивановской области завели дело после гибели четырех детей и их матери - РИА Новости, 13.02.2022

В Ивановской области завели дело после гибели четырех детей и их матери

Дело о халатности возбудили в Ивановской области после гибели в городе Юрьевец при пожаре четверых детей и их матери, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T19:25

2022-02-13T19:25

2022-02-13T19:25

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

юрьевец

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0d/1772564929_0:85:1032:666_1920x0_80_0_0_20595c2e48f37412232b8404e9054853.jpg

РЯЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. Дело о халатности возбудили в Ивановской области после гибели в городе Юрьевец при пожаре четверых детей и их матери, сообщила прокуратура региона.Ранее в воскресенье СУСК информировало о гибели четверых детей в возрасте одного года, четырех, пяти и 10 лет при пожаре в частном доме в городе Юрьевец. Следствие указывало, что заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ, максимальная санкция – лишение свободы на четыре года). По предварительным данным, в доме жила мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная. Позднее в ГУ МЧС сообщили, что под завалами дома нашли тело матери погибших детей.В прокуратуре пояснили, что семья состояла на профилактическом учете. Однако "несмотря на наличие данных о неблагополучии семьи, обращения родственников", должностные лица органов опеки и попечительства, органов полиции не приняли нужные меры для защиты прав малолетних."Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальная санкция – лишение свободы на семь лет - ред.). По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.В СУ СК РИА Новости подтвердили возбуждение второго уголовного дела по факту гибели детей - о халатности.

https://ria.ru/20220111/pozhar-1767275455.html

https://ria.ru/20220205/pozhar-1771269190.html

россия

юрьевец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, юрьевец, следственный комитет россии (ск рф)