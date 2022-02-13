В Ивановской области завели дело после гибели четырех детей и их матери
В Ивановской области завели дело о халатности после гибели четырех детей и их матери
© Фото : СУСК по Ивановской областиНа месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
РЯЗАНЬ, 13 фев - РИА Новости. Дело о халатности возбудили в Ивановской области после гибели в городе Юрьевец при пожаре четверых детей и их матери, сообщила прокуратура региона.
Ранее в воскресенье СУСК информировало о гибели четверых детей в возрасте одного года, четырех, пяти и 10 лет при пожаре в частном доме в городе Юрьевец. Следствие указывало, что заведено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ, максимальная санкция – лишение свободы на четыре года). По предварительным данным, в доме жила мать с четырьмя детьми, семья характеризуется как неблагополучная. Позднее в ГУ МЧС сообщили, что под завалами дома нашли тело матери погибших детей.
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В прокуратуре пояснили, что семья состояла на профилактическом учете. Однако "несмотря на наличие данных о неблагополучии семьи, обращения родственников", должностные лица органов опеки и попечительства, органов полиции не приняли нужные меры для защиты прав малолетних.
"Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц, максимальная санкция – лишение свободы на семь лет - ред.). По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В СУ СК РИА Новости подтвердили возбуждение второго уголовного дела по факту гибели детей - о халатности.
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