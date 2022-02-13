https://ria.ru/20220213/davlenie-1772571636.html

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении - РИА Новости, 13.02.2022

Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля понизится до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы - это негативно скажется... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T14:35

2022-02-13T14:35

2022-02-13T15:02

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768895168_0:283:3137:2048_1920x0_80_0_0_7067554cb6d4d8ac858a8b2810137b43.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля понизится до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы - это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Показания барометров обрушатся в ночь на 18 февраля до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - заявил Тишковец.

https://ria.ru/20220213/pogoda-1772570826.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода