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Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении - РИА Новости, 13.02.2022
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении
Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля понизится до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы - это негативно скажется... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:35
2022-02-13T15:02
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля понизится до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы - это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Показания барометров обрушатся в ночь на 18 февраля до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - заявил Тишковец.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец, погода
14:35 13.02.2022 (обновлено: 15:02 13.02.2022)
 
Москвичей предупредили о низком атмосферном давлении

"Фобос": атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля будет на 20 единиц ниже нормы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покровский собор в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в ночь на 18 февраля понизится до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы - это негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Показания барометров обрушатся в ночь на 18 февраля до 724 миллиметров ртутного столба, что более чем на 20 единиц ниже нормы, и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей", - заявил Тишковец.
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений ТишковецПогода
 
 
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