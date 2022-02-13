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Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины
Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины - РИА Новости, 13.02.2022
Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины
МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T23:54
2022-02-13T23:54
в мире
чехия
мид чехии
украина
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто собирается это сделать, сообщается на сайте дипведомства."МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний", - говорится в сообщении.Ранее дипведомство сообщило об эвакуации в течение воскресенья из Киева всех членов семей сотрудников посольства Чехии, а также призвало сограждан воздержаться от поездок на Украину и в Белоруссию, а тем, кто уже находится в этих странах, предложило рассмотреть возможность немедленного отъезда.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html
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в мире, чехия, мид чехии, украина, ситуация в днр и лнр
23:54 13.02.2022
 
Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины

МИД Чехии предупредил граждан о возможной приостановке полетов с Украины

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Чехии
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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто собирается это сделать, сообщается на сайте дипведомства.
"МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний", - говорится в сообщении.
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Ранее дипведомство сообщило об эвакуации в течение воскресенья из Киева всех членов семей сотрудников посольства Чехии, а также призвало сограждан воздержаться от поездок на Украину и в Белоруссию, а тем, кто уже находится в этих странах, предложило рассмотреть возможность немедленного отъезда.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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