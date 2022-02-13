https://ria.ru/20220213/chekhiya-1772615924.html

Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины

Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины - РИА Новости, 13.02.2022

Чехия предупредила граждан о возможной приостановке полетов с Украины

МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T23:54

2022-02-13T23:54

2022-02-13T23:54

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мид чехии

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ПРАГА, 13 фев – РИА Новости. МИД Чехии предупредил граждан республики о возможном ограничении или приостановке полетов из Украины и рекомендовал немедленно вылететь из этой страны тем, кто собирается это сделать, сообщается на сайте дипведомства."МИД Чехии призывает тех граждан республики, которые планируют покинуть Украину авиарейсом, сделать это немедленно в связи с возможным ограничением или приостановкой служб авиакомпаний", - говорится в сообщении.Ранее дипведомство сообщило об эвакуации в течение воскресенья из Киева всех членов семей сотрудников посольства Чехии, а также призвало сограждан воздержаться от поездок на Украину и в Белоруссию, а тем, кто уже находится в этих странах, предложило рассмотреть возможность немедленного отъезда.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220213/ukrainka-1772608183.html

https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html

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в мире, чехия, мид чехии, украина, ситуация в днр и лнр