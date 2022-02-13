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В Британии рассказали, как американцы россиянам "нос в кровь разобьют"
В Британии испугались третьей мировой войны - РИА Новости, 13.02.2022
В Британии рассказали, как американцы россиянам "нос в кровь разобьют"
Читатели газеты The Telegraph выразили опасения по поводу переброски американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress в Великобританию. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T12:49
2022-02-13T14:10
в мире
украина
великобритания
сша
россия
b-52
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph выразили опасения по поводу переброски американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress в Великобританию."Кажется, война не за горами. Вопрос в том, кто дрогнет первым. Сомневаюсь, что это будут русские &lt;…&gt; Опасен любой случайный запуск, сумасшедший генерал или политический руководитель", — отметил Max Cop."Четыре таких самолета российское вторжение не остановят, но нос русским точно в кровь разобьют", — убежден Mark Keeler."Ага, и третью мировую войну начнут", — ответил ему Andrew Ryba-Zfruktami.Нашлось место и для шуток. Так, пользователь под ником Gary Henry "понадеялся", что это бомбардировщики прилетели "бомбить мигрантов в Ла-Манше".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.На этом фоне НАТО усиливает присутствие вблизи российских границ. На днях стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220213/zelenskiy-1772551448.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220213/bayden-1772548297.html
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в мире, украина, великобритания, сша, россия, b-52
12:49 13.02.2022 (обновлено: 14:10 13.02.2022)
 
В Британии испугались третьей мировой войны

Читатели The Telegraph: размещение американских B-52H в Европе угрожает России

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard EbensbergerАмериканский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Richard Ebensberger
Американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Telegraph выразили опасения по поводу переброски американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress в Великобританию.
"Джонсон утверждает, что НАТО выполняет функции оборонительной организации и никому не угрожает. Однако те, кто находятся к востоку от Украины, так не думают. Это дипломатия угроз", — считает Sean Sallivan.
"Кажется, война не за горами. Вопрос в том, кто дрогнет первым. Сомневаюсь, что это будут русские <…> Опасен любой случайный запуск, сумасшедший генерал или политический руководитель", — отметил Max Cop.
"Четыре таких самолета российское вторжение не остановят, но нос русским точно в кровь разобьют", — убежден Mark Keeler.
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"Ага, и третью мировую войну начнут", — ответил ему Andrew Ryba-Zfruktami.
Нашлось место и для шуток. Так, пользователь под ником Gary Henry "понадеялся", что это бомбардировщики прилетели "бомбить мигрантов в Ла-Манше".
"Экипажи этих самолетов состоят из женщин, а бомбы радужных цветов", — иронизирует Brave Sir Robin.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения на Украину" и стягивании российских войск к границе с соседним государством. Накануне агентство Bloomberg написало, что "нападение" состоится 15 февраля, а газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме утверждает, что это случится 16 февраля.
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В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаВеликобританияСШАРоссияB-52
 
 
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