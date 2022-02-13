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Глава МИД ФРГ отреагировала на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса
Глава МИД ФРГ отреагировала на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса - РИА Новости, 13.02.2022
Глава МИД ФРГ отреагировала на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений о отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T23:58
2022-02-13T23:58
в мире
россия
киев
сша
обсе
нато
ситуация в днр и лнр
анналена бербок
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений о отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии, она играет ключевую роль в деэскалации."Сейчас более, чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве "глаз и ушей" международного сообщества. Мы должны гарантировать, чтобы она могла полностью выполнять свой мандат и беспрерывно", - написала Бербок в Twitter.Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html
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в мире, россия, киев, сша, обсе, нато, ситуация в днр и лнр, анналена бербок
23:58 13.02.2022
 
Глава МИД ФРГ отреагировала на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса

Глава МИД ФРГ Бербок: необходимо обеспечить работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на фоне сообщений о отзыве рядом стран наблюдателей из состава миссии ОБСЕ на востоке Украины заявила о необходимости обеспечить работу миссии, она играет ключевую роль в деэскалации.
"Сейчас более, чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве "глаз и ушей" международного сообщества. Мы должны гарантировать, чтобы она могла полностью выполнять свой мандат и беспрерывно", - написала Бербок в Twitter.
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Спасет ли Россия Украину
Как ранее заявил РИА Новости депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский, американские, британские и датские сотрудники миссии, по предварительной информации, покинули территорию республики. Телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что администрация США на фоне кризиса вокруг Украины намерена отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение ряда стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине вызывает серьезную озабоченность, Москва призывает руководство организации пресечь попытки манипуляции миссией.
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Когда США подожгут Донбасс
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
 
В миреРоссияКиевСШАОБСЕНАТОСитуация в ДНР и ЛНРАнналена Бербок
 
 
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