Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери под Иваново
Бастрыкин взял на контроль расследование гибели четырех детей и их матери под Иваново
© Фото : СУСК по Ивановской областиНа месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в Ивановской области, сообщается на сайте СК РФ.
При пожаре в частном доме в городе Юрьевец погибли четверо детей в возрасте одного года, четырех, пяти и 10 лет. Позднее под завалами дома нашли и тело их матери. По предварительным данным, семья характеризовалась как неблагополучная. По факту ЧП завели два уголовных дела: "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
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"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Ивановской области... представить доклад о ситуации. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.
Как указывается со ссылкой на следствие, установлено, что из-за халатности сотрудников органов системы профилактики не принято достаточных мер в отношении матери, которая ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию и содержанию детей, также они своевременно не забрали детей, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, что привело к гибели.
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