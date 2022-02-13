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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери под Иваново
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери под Иваново - РИА Новости, 13.02.2022
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери под Иваново
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в Ивановской... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T20:27
2022-02-13T20:27
происшествия
ивановская область
юрьевец
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в Ивановской области, сообщается на сайте СК РФ.При пожаре в частном доме в городе Юрьевец погибли четверо детей в возрасте одного года, четырех, пяти и 10 лет. Позднее под завалами дома нашли и тело их матери. По предварительным данным, семья характеризовалась как неблагополучная. По факту ЧП завели два уголовных дела: "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"."Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Ивановской области... представить доклад о ситуации. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.Как указывается со ссылкой на следствие, установлено, что из-за халатности сотрудников органов системы профилактики не принято достаточных мер в отношении матери, которая ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию и содержанию детей, также они своевременно не забрали детей, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, что привело к гибели.
https://ria.ru/20211117/proisshestvie-1759397533.html
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ивановская область
юрьевец
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происшествия, ивановская область, юрьевец, следственный комитет россии (ск рф)
20:27 13.02.2022
 
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и их матери под Иваново

Бастрыкин взял на контроль расследование гибели четырех детей и их матери под Иваново

© Фото : СУСК по Ивановской областиНа месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области - РИА Новости, 1920, 13.02.2022
© Фото : СУСК по Ивановской области
На месте пожара в частном доме в городе Юрьевец Ивановской области
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование гибели четверых детей и их матери при пожаре в Ивановской области, сообщается на сайте СК РФ.
При пожаре в частном доме в городе Юрьевец погибли четверо детей в возрасте одного года, четырех, пяти и 10 лет. Позднее под завалами дома нашли и тело их матери. По предварительным данным, семья характеризовалась как неблагополучная. По факту ЧП завели два уголовных дела: "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц".
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Как указывается со ссылкой на следствие, установлено, что из-за халатности сотрудников органов системы профилактики не принято достаточных мер в отношении матери, которая ненадлежащим образом выполняла обязанности по воспитанию и содержанию детей, также они своевременно не забрали детей, находившихся в социально опасном для жизни и здоровья положении, что привело к гибели.
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ПроисшествияИвановская областьЮрьевецСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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