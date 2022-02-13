https://ria.ru/20220213/aviasoobschenie-1772581030.html

Госавиаслужба Украины: оснований для закрытия неба над страной нет

Госавиаслужба Украины: оснований для закрытия неба над страной нет - РИА Новости, 13.02.2022

Госавиаслужба Украины: оснований для закрытия неба над страной нет

Глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук заявил, что оснований для закрытия неба над страной на сегодняшний день нет. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T15:48

2022-02-13T15:48

2022-02-13T15:55

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КИЕВ, 13 фев - РИА Новости. Глава Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук заявил, что оснований для закрытия неба над страной на сегодняшний день нет."Авиапространство над Украиной остается открытым, Госавиаслужба продолжает анализировать ситуацию. Никаких оснований для закрытия неба над Украиной на сегодняшний день нет. Ситуация стабильна", - сказал Бильчук в эфире телеканала "Украина 24".Ранее украинский авиаперевозчик SkyUp заявил, что мировые страховые компании уведомили авиаперевозчиков Украины о прекращении страхования самолетов при полетах над страной из-за риска начала боевых действий, в связи с этим лизингодатели потребовали от украинских авиакомпаний вернуть все самолеты на территорию ЕС.

https://ria.ru/20220213/obse-1772575969.html

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украина, skyup, в мире