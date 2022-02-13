https://ria.ru/20220213/aviasoobschenie-1772573888.html
В Lufthansa рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Украиной
В Lufthansa рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Украиной - РИА Новости, 13.02.2022
В Lufthansa рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Украиной
Немецкая авиакомпания Lufthansa обсуждает возможность прекращения авиасообщения с Украиной, сообщил РИА Новости представитель компании. РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T14:50
2022-02-13T14:50
2022-02-13T16:53
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БЕРЛИН, 13 фев — РИА Новости. Немецкая авиакомпания Lufthansa обсуждает возможность прекращения авиасообщения с Украиной, сообщил РИА Новости представитель компании."Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается, но в настоящий момент по этому поводу не принято каких-либо решений", — сказал собеседник агентства.Как писало издание "Страна.ua", с 14 февраля небо Украины окажется фактически закрытым, так как пул крупнейших международных страховых компаний намерен объявить, что не будет покрывать страховые случаи при полетах над территорией страны. По крайней мере один борт авиакомпании SkyUp был вынужден приземлиться в Кишиневе из-за того, что ему запретили входить в украинское воздушное пространство. Пассажиров пришлось везти в Киев на автобусах.При этом Мининфраструктуры заявило, что воздушное пространство остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков.
https://ria.ru/20220213/ukraina-1772534958.html
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РИА Новости
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в мире, украина, lufthansa
14:50 13.02.2022 (обновлено: 16:53 13.02.2022)
В Lufthansa рассматривают вопрос прекращения авиасообщения с Украиной
В Lufthansa рассматривают вопрос прекращения авиасообщения из-за ситуации вокруг Украины