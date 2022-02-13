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Хождение к Антарктике: кто и как изучал шестой материк планеты

Хождение к Антарктике: кто и как изучал шестой материк планеты - РИА Новости, 13.02.2022

Хождение к Антарктике: кто и как изучал шестой материк планеты

Более 200 лет назад российская экспедиция на военных шлюпах "Восток" и "Мирный" под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта... РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T10:00

2022-02-13T10:00

2022-02-13T11:29

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 200 лет назад российская экспедиция на военных шлюпах "Восток" и "Мирный" под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева открыла миру шестой континент – Антарктиду. Таким образом, Беллинсгаузен и его команда первыми совершили полное плавание вокруг Антарктиды, двигаясь между параллелями 60° и 70° южной широты.Путь к станции "Мирный"Спустя 130 лет после открытия Антарктиды на материке оказались отечественные энтузиасты – 13 июня 1955 года советское правительство приняло решение об организации первой Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ), начальником которой стал Михаил Михайлович Сомов.В рамках первого этапа работы экспедиции было создано флагманское судно дизель-электроход "Обь", пригодное для суровых вод Антарктики. Корабль вышел из Калининграда 30 ноября 1955 года и уже 19 января подошел к береговому барьеру острова Хасуэлл. 13 февраля 1956 года состоялось открытие первой советской научной антарктической станции – обсерватории "Мирный". Станция была названа в честь легендарного шлюпа русской южно-полярной экспедиции 1819–1821 годов.На станции уже более 66 лет непрерывно проводятся наблюдения за изменчивостью состояния приземной и свободной атмосферы, магнито- и ионосферы, гидрофизических параметров прибрежных вод и морским ледяным покровом, интенсивностью космических лучей, сейсмическими колебаниями литосферы, климатическими изменениями параметров прибрежной границы ледяного купола, загрязняющими параметрами окружающей среды, биоразнообразием и изменчивостью популяций морских птиц.В течение длительного времени станция была базовой для выполнения внутриконтинентальных походов и проведения попутных геофизических, геодезических и гляциологических исследований.Над материком выполнялись полеты, каждый из которых давал новые сведения о его природе: было установлено, что высота поверхности ледникового покрова достигает 3,5–4 тыс. м. Кроме этого были развернуты научные исследования с помощью наземного транспорта.В настоящее время станция "Мирный" продолжает быть одной из важнейших баз российской арктической экспедиции.В планах – капитальная перестройка и модернизация станции: будет проведена установка нового трехуровневого служебно-жилого здания общей площадью 1200 кв. м, в котором разместятся жилые, технические, служебные помещения и лаборатории, а также новое здание энергоблока (420 кв. м), аварийная дизельная электростанция контейнерного типа, новый экокомплекс/гараж" площадью 360 кв. м и холодный ангар для техники.Академик ТрёшниковВозможности России в исследовании Антарктики существенно расширились после спуска на воду научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников" 29 марта 2011 года.Судно построено по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и предназначено для обеспечения деятельности Российской антарктической экспедиции: доставка груза и замена персонала антарктических станций, проведение научно-исследовательских работ и изучение природных процессов и явлений в океане, вывоз отходов и мусора из Антарктики.Ходовые испытания прошли летом 2012 года в Финском заливе. 10 октября 2012 года на ОАО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественное мероприятие по подъему флага РФ, где в церемонии принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.На борту НЭС оборудованы 10 стационарных лабораторий: океанологические "мокрая" и "сухая", океанографическая с морозильной камерой, гидрохимическая, экологическая, гидроакустическая, метеосиноптическая, лаборатория приема спутниковой гидрометеорологической информации, центральная компьютерная и лаборатория ледовых нагрузок. А также четыре мобильные контейнерные лаборатории: для океанологических, ледовых, геофизических биологических исследований и исследований атмосферы.Вертолетный комплекс способен принимать и обслуживать вертолеты типа Ка-32. Для осмотра подводной части судна оборудована водолазная станция.Стоит отметить, что судно очень символически названо в честь профессора Алексея Фёдоровича Трёшникова, на чьем счету 22 экспедиции к обоим полюсам Земли. Океанолог, доктор географических наук, начальник дрейфующей станции "Северный полюс – 3", президент Географического общества и директор ААНИИ – именно этот человек стал главным редактором двух томов Атласа Антарктики, вышедших в 1966 году.

https://ria.ru/20220208/ran-1771560243.html

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россия, антарктида, морская держава, адмиралтейские верфи, новости - туризм, впечатления - туризм