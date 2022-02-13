https://ria.ru/20220213/antarktidy-1772329764.html
Хождение к Антарктике: кто и как изучал шестой материк планеты
Хождение к Антарктике: кто и как изучал шестой материк планеты - РИА Новости, 13.02.2022
Хождение к Антарктике: кто и как изучал шестой материк планеты
Более 200 лет назад российская экспедиция на военных шлюпах "Восток" и "Мирный" под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта... РИА Новости, 13.02.2022
2022-02-13T10:00
2022-02-13T10:00
2022-02-13T11:29
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 200 лет назад российская экспедиция на военных шлюпах "Восток" и "Мирный" под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева открыла миру шестой континент – Антарктиду. Таким образом, Беллинсгаузен и его команда первыми совершили полное плавание вокруг Антарктиды, двигаясь между параллелями 60° и 70° южной широты.Путь к станции "Мирный"Спустя 130 лет после открытия Антарктиды на материке оказались отечественные энтузиасты – 13 июня 1955 года советское правительство приняло решение об организации первой Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ), начальником которой стал Михаил Михайлович Сомов.В рамках первого этапа работы экспедиции было создано флагманское судно дизель-электроход "Обь", пригодное для суровых вод Антарктики. Корабль вышел из Калининграда 30 ноября 1955 года и уже 19 января подошел к береговому барьеру острова Хасуэлл. 13 февраля 1956 года состоялось открытие первой советской научной антарктической станции – обсерватории "Мирный". Станция была названа в честь легендарного шлюпа русской южно-полярной экспедиции 1819–1821 годов.На станции уже более 66 лет непрерывно проводятся наблюдения за изменчивостью состояния приземной и свободной атмосферы, магнито- и ионосферы, гидрофизических параметров прибрежных вод и морским ледяным покровом, интенсивностью космических лучей, сейсмическими колебаниями литосферы, климатическими изменениями параметров прибрежной границы ледяного купола, загрязняющими параметрами окружающей среды, биоразнообразием и изменчивостью популяций морских птиц.В течение длительного времени станция была базовой для выполнения внутриконтинентальных походов и проведения попутных геофизических, геодезических и гляциологических исследований.Над материком выполнялись полеты, каждый из которых давал новые сведения о его природе: было установлено, что высота поверхности ледникового покрова достигает 3,5–4 тыс. м. Кроме этого были развернуты научные исследования с помощью наземного транспорта.В настоящее время станция "Мирный" продолжает быть одной из важнейших баз российской арктической экспедиции.В планах – капитальная перестройка и модернизация станции: будет проведена установка нового трехуровневого служебно-жилого здания общей площадью 1200 кв. м, в котором разместятся жилые, технические, служебные помещения и лаборатории, а также новое здание энергоблока (420 кв. м), аварийная дизельная электростанция контейнерного типа, новый экокомплекс/гараж" площадью 360 кв. м и холодный ангар для техники.Академик ТрёшниковВозможности России в исследовании Антарктики существенно расширились после спуска на воду научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников" 29 марта 2011 года.Судно построено по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и предназначено для обеспечения деятельности Российской антарктической экспедиции: доставка груза и замена персонала антарктических станций, проведение научно-исследовательских работ и изучение природных процессов и явлений в океане, вывоз отходов и мусора из Антарктики.Ходовые испытания прошли летом 2012 года в Финском заливе. 10 октября 2012 года на ОАО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественное мероприятие по подъему флага РФ, где в церемонии принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.На борту НЭС оборудованы 10 стационарных лабораторий: океанологические "мокрая" и "сухая", океанографическая с морозильной камерой, гидрохимическая, экологическая, гидроакустическая, метеосиноптическая, лаборатория приема спутниковой гидрометеорологической информации, центральная компьютерная и лаборатория ледовых нагрузок. А также четыре мобильные контейнерные лаборатории: для океанологических, ледовых, геофизических биологических исследований и исследований атмосферы.Вертолетный комплекс способен принимать и обслуживать вертолеты типа Ка-32. Для осмотра подводной части судна оборудована водолазная станция.Стоит отметить, что судно очень символически названо в честь профессора Алексея Фёдоровича Трёшникова, на чьем счету 22 экспедиции к обоим полюсам Земли. Океанолог, доктор географических наук, начальник дрейфующей станции "Северный полюс – 3", президент Географического общества и директор ААНИИ – именно этот человек стал главным редактором двух томов Атласа Антарктики, вышедших в 1966 году.
https://ria.ru/20220208/ran-1771560243.html
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россия, антарктида, морская держава, адмиралтейские верфи, новости - туризм, впечатления - туризм
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Более 200 лет назад российская экспедиция на военных шлюпах "Восток" и "Мирный" под командованием капитана второго ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева открыла миру шестой континент – Антарктиду. Таким образом, Беллинсгаузен и его команда первыми совершили полное плавание вокруг Антарктиды, двигаясь между параллелями 60° и 70° южной широты.
Путь к станции "Мирный"
Спустя 130 лет после открытия Антарктиды на материке оказались отечественные энтузиасты – 13 июня 1955 года советское правительство приняло решение об организации первой Комплексной антарктической экспедиции (КАЭ), начальником которой стал Михаил Михайлович Сомов.
"К началу пятидесятых годов XX века знание об Антарктиде ограничивалось сведениями о физико-географических условиях островов и северо-западной части Антарктического полуострова. Были изучены лишь океанологические и климатические условия Южного океана", – рассказывает директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
В рамках первого этапа работы экспедиции было создано флагманское судно дизель-электроход "Обь", пригодное для суровых вод Антарктики. Корабль вышел из Калининграда 30 ноября 1955 года и уже 19 января подошел к береговому барьеру острова Хасуэлл. 13 февраля 1956 года состоялось открытие первой советской научной антарктической станции – обсерватории "Мирный". Станция была названа в честь легендарного шлюпа русской южно-полярной экспедиции 1819–1821 годов.
На станции уже более 66 лет непрерывно проводятся наблюдения за изменчивостью состояния приземной и свободной атмосферы, магнито- и ионосферы, гидрофизических параметров прибрежных вод и морским ледяным покровом, интенсивностью космических лучей, сейсмическими колебаниями литосферы, климатическими изменениями параметров прибрежной границы ледяного купола, загрязняющими параметрами окружающей среды, биоразнообразием и изменчивостью популяций морских птиц.
В течение длительного времени станция была базовой для выполнения внутриконтинентальных походов и проведения попутных геофизических, геодезических и гляциологических исследований.
"Здесь получены самые длинные ряды непрерывных наблюдений по метеорологии, гляциологии, сейсмологии, прибрежной океанологии, общему содержанию озона и малых газовых примесей. Круглогодичные исследования и наблюдения продолжаются и сейчас", – говорит Александр Макаров.
Над материком выполнялись полеты, каждый из которых давал новые сведения о его природе: было установлено, что высота поверхности ледникового покрова достигает 3,5–4 тыс. м. Кроме этого были развернуты научные исследования с помощью наземного транспорта.
"В одном из таких походов к южному геомагнитному полюсу была открыта станция “Восток”, также названная в честь шлюпа экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева. В дальнейшем оказалось, что станция “Восток” является и полюсом холода Земли – именно здесь в 1983 году был зафиксирован абсолютный минимум температуры приземного воздуха – минус 89,2оС. Именно на этой станции ученые нашего института проводят исследования уникального подледникового озера Восток", – добавил Александр Макаров.
В настоящее время станция "Мирный" продолжает быть одной из важнейших баз российской арктической экспедиции.
В планах – капитальная перестройка и модернизация станции: будет проведена установка нового трехуровневого служебно-жилого здания общей площадью 1200 кв. м, в котором разместятся жилые, технические, служебные помещения и лаборатории, а также новое здание энергоблока (420 кв. м), аварийная дизельная электростанция контейнерного типа, новый экокомплекс/гараж" площадью 360 кв. м и холодный ангар для техники.
"На станции ведется прием спутниковой информации о состоянии морских льдов. Монтируется и оборудование космической системы "БИС-А", необходимой для работы системы ГЛОНАСС. Так что “Мирный” это еще и перспективный пункт поддержки космической деятельности", – подчеркнул Александр Макаров.
Академик Трёшников
Возможности России в исследовании Антарктики существенно расширились после спуска на воду научно-экспедиционного судна "Академик Трёшников" 29 марта 2011 года.
Судно построено по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и предназначено для обеспечения деятельности Российской антарктической экспедиции: доставка груза и замена персонала антарктических станций, проведение научно-исследовательских работ и изучение природных процессов и явлений в океане, вывоз отходов и мусора из Антарктики.
Ходовые испытания прошли летом 2012 года в Финском заливе. 10 октября 2012 года на ОАО "Адмиралтейские верфи" состоялась торжественное мероприятие по подъему флага РФ, где в церемонии принял участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На борту НЭС оборудованы 10 стационарных лабораторий: океанологические "мокрая" и "сухая", океанографическая с морозильной камерой, гидрохимическая, экологическая, гидроакустическая, метеосиноптическая, лаборатория приема спутниковой гидрометеорологической информации, центральная компьютерная и лаборатория ледовых нагрузок. А также четыре мобильные контейнерные лаборатории: для океанологических, ледовых, геофизических биологических исследований и исследований атмосферы.
Вертолетный комплекс способен принимать и обслуживать вертолеты типа Ка-32. Для осмотра подводной части судна оборудована водолазная станция.
Стоит отметить, что судно очень символически названо в честь профессора Алексея Фёдоровича Трёшникова, на чьем счету 22 экспедиции к обоим полюсам Земли. Океанолог, доктор географических наук, начальник дрейфующей станции "Северный полюс – 3", президент Географического общества и директор ААНИИ – именно этот человек стал главным редактором двух томов Атласа Антарктики, вышедших в 1966 году.
"Ввод в эксплуатацию судна “Академик Трёшников” позволил расширить спектр и объем океанологических и ледовых исследований в водах Южного океана, что важно для изучения климатообразующей роли вод и льдов Антарктики и оценки их влияния на глобальные природные процессы. Появилась возможность посещать сезонные полевые базы “Русская” и “Ленинградская”, что было достаточно сложно осуществлять, имея в научно-экспедиционном флоте только НЭС “Академик Фёдоров”", – отметил Александр Макаров.