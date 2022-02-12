https://ria.ru/20220212/zyuganov-1772429606.html

Зюганов сообщил, что проходит диспансеризацию в рамках профилактики

Зюганов сообщил, что проходит диспансеризацию в рамках профилактики - РИА Новости, 12.02.2022

Зюганов сообщил, что проходит диспансеризацию в рамках профилактики

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что проходит своего рода "оперативную диспансеризацию" в рамках профилактики из-за сложной эпидемиологической... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T11:18

2022-02-12T11:18

2022-02-12T11:18

общество

здоровье - общество

коронавирус covid-19

сергей обухов

александр ющенко

геннадий зюганов

кпрф

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что проходит своего рода "оперативную диспансеризацию" в рамках профилактики из-за сложной эпидемиологической ситуации в связи с COVID-19.Ранее секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщал РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти 2-3-дневную профилактику. Сам Зюганов в субботу рассказал агентству, что чувствует себя нормально, состояние рабочее.Лидер КПРФ пояснил, что у него ранее была сложная операция и, "как только начинается жесткая эпидемия", для него "важно на первой стадии все проверить". "Вот для профилактики, это крайне важно. Сейчас разгулялся он (коронавирус - ред.) неслучайно, больных море просто. Я прохожу типа такой оперативной диспансеризации", - отметил Зюганов.

https://ria.ru/20220211/zyuganov-1772337494.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, сергей обухов, александр ющенко, геннадий зюганов, кпрф