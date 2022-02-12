https://ria.ru/20220212/zyuganov-1772423111.html

Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением

Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением - РИА Новости, 12.02.2022

Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в Москве, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T10:32

2022-02-12T10:32

2022-02-12T14:12

геннадий зюганов

кпрф

здоровье - общество

сергей обухов

александр ющенко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в Москве, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.На вопрос, надолго ли он задержится в больнице, Зюганов ответил, что врачи еще наблюдают за здоровьем, поэтому он будет оставаться в клинике столько, сколько потребует ситуация.Накануне секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.

https://ria.ru/20220211/zyuganov-1772336553.html

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геннадий зюганов, кпрф, здоровье - общество, сергей обухов, александр ющенко, коронавирус covid-19