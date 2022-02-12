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https://ria.ru/20220212/zyuganov-1772423111.html
Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением
Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением - РИА Новости, 12.02.2022
Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в Москве, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T10:32
2022-02-12T14:12
геннадий зюганов
кпрф
здоровье - общество
сергей обухов
александр ющенко
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в Москве, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.На вопрос, надолго ли он задержится в больнице, Зюганов ответил, что врачи еще наблюдают за здоровьем, поэтому он будет оставаться в клинике столько, сколько потребует ситуация.Накануне секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.
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геннадий зюганов, кпрф, здоровье - общество, сергей обухов, александр ющенко, коронавирус covid-19
10:32 12.02.2022 (обновлено: 14:12 12.02.2022)
 
Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но находится под наблюдением

Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо, но еще находится под наблюдением

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого госпитализировали в Москве, сообщил РИА Новости, что чувствует себя хорошо.
"Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее (состояние. — Прим. ред.)", — заявил политик агентству.
На вопрос, надолго ли он задержится в больнице, Зюганов ответил, что врачи еще наблюдают за здоровьем, поэтому он будет оставаться в клинике столько, сколько потребует ситуация.
Накануне секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал, что лидер партии находится в ЦКБ с симптомами ОРВИ, компьютерная томография не показала признаков поражения легких. Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко сообщил РИА Новости, что политик по рекомендации лечащего врача принял решение пройти двух-трехдневную профилактику.
Руководитель фракции политической партии Коммунистическая партия РФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 17:22
Зюганов находится на плановом медобследовании, заявил внук политика
 
Геннадий ЗюгановКПРФЗдоровье - ОбществоСергей ОбуховАлександр ЮщенкоКоронавирус COVID-19
 
 
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