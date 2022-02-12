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Мы не подозревали! Украинцы узнали страшное о Зеленском
На Украине испугались "истинного лица Зеленского" - РИА Новости, 12.02.2022
Мы не подозревали! Украинцы узнали страшное о Зеленском
Команда президента Украины Владимира Зеленского перестала "симулировать вменяемость" и показала свое истинное лицо, заявила политолог Елена Дьяченко в студии... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T14:51
2022-02-12T15:27
в мире
владимир зеленский
украина
ситуация на украине
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского перестала "симулировать вменяемость" и показала свое истинное лицо, заявила политолог Елена Дьяченко в студии телеканала "Наш"."Власть получили, а законно ее осуществлять они не могут", — отметила она.По мнению эксперта, украинская власть извлекает выгоду из своего положения, игнорируя нужды и проблемы жителей страны."Извините, это называется мародерство. Когда бабушки умирают, потому что их лишили пенсии и способности физически выжить из-за поднятых тарифов, из-за инфляции, из-за бедности и нищеты, в которые их загнали", — добавила Дьяченко.Помимо прочего, политолог указала на незаконное закрытие телеканалов, принятие лоббистских законов и манипуляции с газовым рынком.Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первое подобное решение — на Украине уже запрещены телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.
https://ria.ru/20220212/kloun-1772407839.html
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в мире, владимир зеленский, украина, ситуация на украине
14:51 12.02.2022 (обновлено: 15:27 12.02.2022)
 
На Украине испугались "истинного лица Зеленского"

Украинский политолог Дьяченко: команда президента Зеленского показала свое истинное лицо

CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского перестала "симулировать вменяемость" и показала свое истинное лицо, заявила политолог Елена Дьяченко в студии телеканала "Наш".
"Власть получили, а законно ее осуществлять они не могут", — отметила она.
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По мнению эксперта, украинская власть извлекает выгоду из своего положения, игнорируя нужды и проблемы жителей страны.
"Извините, это называется мародерство. Когда бабушки умирают, потому что их лишили пенсии и способности физически выжить из-за поднятых тарифов, из-за инфляции, из-за бедности и нищеты, в которые их загнали", — добавила Дьяченко.
Помимо прочего, политолог указала на незаконное закрытие телеканалов, принятие лоббистских законов и манипуляции с газовым рынком.
Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первое подобное решение — на Украине уже запрещены телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.
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