https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html

Мы не подозревали! Украинцы узнали страшное о Зеленском

На Украине испугались "истинного лица Зеленского" - РИА Новости, 12.02.2022

Мы не подозревали! Украинцы узнали страшное о Зеленском

Команда президента Украины Владимира Зеленского перестала "симулировать вменяемость" и показала свое истинное лицо, заявила политолог Елена Дьяченко в студии... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T14:51

2022-02-12T14:51

2022-02-12T15:27

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Команда президента Украины Владимира Зеленского перестала "симулировать вменяемость" и показала свое истинное лицо, заявила политолог Елена Дьяченко в студии телеканала "Наш"."Власть получили, а законно ее осуществлять они не могут", — отметила она.По мнению эксперта, украинская власть извлекает выгоду из своего положения, игнорируя нужды и проблемы жителей страны."Извините, это называется мародерство. Когда бабушки умирают, потому что их лишили пенсии и способности физически выжить из-за поднятых тарифов, из-за инфляции, из-за бедности и нищеты, в которые их загнали", — добавила Дьяченко.Помимо прочего, политолог указала на незаконное закрытие телеканалов, принятие лоббистских законов и манипуляции с газовым рынком.Накануне Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против компаний, которые владеют телеканалом "Наш". Это не первое подобное решение — на Украине уже запрещены телеканалы "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive.

https://ria.ru/20220212/kloun-1772407839.html

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в мире, владимир зеленский, украина, ситуация на украине