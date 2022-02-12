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Зеленскому выдвинули ультиматум
На Украине выдвинули Зеленскому ультиматум - РИА Новости, 12.02.2022
Зеленскому выдвинули ультиматум
Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) призвала президента Владимира Зеленского и его команду выполнить Минские соглашения или уйти в... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T16:51
2022-02-12T17:56
в мире
минские соглашения
украина
владимир зеленский
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) призвала президента Владимира Зеленского и его команду выполнить Минские соглашения или уйти в отставку. Текст обращения опубликован на сайте партии."ОПЗЖ требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране. &lt;…&gt; Зе-власть обязалась вернуть на Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку", — говорится в заявлении.В частности, политики требуют от действующей власти организовать продуктивную работу Трехсторонней контактной группы в Минске и согласовать позиции в "нормандском формате". А также просят принять законы об особенностях выборов в Донецке и Луганске, об особом порядке местного самоуправления и конституционные положения об особом статусе Донбасса.По их мнению, только с выполнением Минских соглашений Украина сможет прекратить внутренний конфликт и преодолеть энергетический кризис.В субботу наступает годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске. В тот день прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.Москва неоднократно отмечала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220212/zelenskogo-1772458371.html
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в мире, минские соглашения, украина, владимир зеленский, оппозиционная платформа - за жизнь
16:51 12.02.2022 (обновлено: 17:56 12.02.2022)
 
На Украине выдвинули Зеленскому ультиматум

ОПЗЖ: Зеленский должен выполнить Минские соглашения или уйти в отставку

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) призвала президента Владимира Зеленского и его команду выполнить Минские соглашения или уйти в отставку. Текст обращения опубликован на сайте партии.
"ОПЗЖ требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране. <…> Зе-власть обязалась вернуть на Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку", — говорится в заявлении.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.02.2022
14:51
На Украине испугались "истинного лица Зеленского"
В частности, политики требуют от действующей власти организовать продуктивную работу Трехсторонней контактной группы в Минске и согласовать позиции в "нормандском формате". А также просят принять законы об особенностях выборов в Донецке и Луганске, об особом порядке местного самоуправления и конституционные положения об особом статусе Донбасса.
По их мнению, только с выполнением Минских соглашений Украина сможет прекратить внутренний конфликт и преодолеть энергетический кризис.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 17:16
Медведчук рассказал, почему Зеленский отказался от Минских соглашений
В субботу наступает годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске. В тот день прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина). Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят Комплекс мер. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе.
Москва неоднократно отмечала, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В российском МИД отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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В миреМинские соглашенияУкраинаВладимир ЗеленскийОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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