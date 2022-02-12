https://ria.ru/20220212/zelenskiy-1772463548.html
Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля
Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля - РИА Новости, 12.02.2022
Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге призвал передавать властям страны любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-12T15:20
2022-02-12T15:20
2022-02-12T16:47
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КИЕВ, 12 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге призвал передавать властям страны любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки.Глава государства отметил, что, по его мнению, сегодня в медиапространстве "слишком много информации относительно глубокой, полномасштабной войны".Он добавил, что постоянно получает от разведки большие объемы данных и принимает к сведению сообщения от США и союзников."Я должен анализировать всю информацию, что у нас есть. У нас есть много информации. Потому что это наши границы, наши территории. Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", — отметил глава государства.По словам Зеленского, позиция Киева заключается в том, что "дипломатический путь — единственный путь деэскалации и деоккупации"."Мы принимаем к сведению всю эту информацию. Мы благодарны за всю эту информацию. Но мы должны четко анализировать. <…> Пока полномасштабной войны на сегодня на Украине нет", — заключил президент.Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики и журналисты в последнее время регулярно заявляют о мнимых планах Москвы по эскалации ситуации вокруг Украины.Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу три тысячи военнослужащих и направили в Европу четыре эсминца.В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.
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в мире, сша, киев, россия, нато, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский
15:20 12.02.2022 (обновлено: 16:47 12.02.2022)
Зеленский призвал доказать, что Россия "нападет" на Украину 16 февраля
Зеленский призвал показать доказательства "нападения" России на Украину 16 февраля
КИЕВ, 12 фев — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге призвал
передавать властям страны любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки.
Глава государства отметил, что, по его мнению, сегодня в медиапространстве "слишком много информации относительно глубокой, полномасштабной войны".
"Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения начиная с 16 числа Российской Федерации на Украину, давайте нам эту информацию", — заявил Зеленский.
Он добавил, что постоянно получает от разведки большие объемы данных и принимает к сведению сообщения от США
и союзников.
"Я должен анализировать всю информацию, что у нас есть. У нас есть много информации. Потому что это наши границы, наши территории. Я должен говорить с нашими людьми как президент и говорить правду. А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага — паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", — отметил глава государства.
По словам Зеленского, позиция Киева
заключается в том, что "дипломатический путь — единственный путь деэскалации и деоккупации".
"Мы принимаем к сведению всю эту информацию. Мы благодарны за всю эту информацию. Но мы должны четко анализировать. <…> Пока полномасштабной войны на сегодня на Украине
нет", — заключил президент.
Ситуация вокруг Украины
Западные политики и журналисты в последнее время регулярно заявляют о мнимых планах Москвы
по эскалации ситуации вокруг Украины.
Так, газета Politico со ссылкой на "информированные источники" написала, что президент США Джо Байден
на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза
и НАТО
, состоявшейся накануне вечером, назвал датой "вторжения" России
на Украину 16 февраля.
На фоне подобных заявлений НАТО усиливает присутствие у российских границ. Так, стало известно, что США дополнительно перебрасывают в Польшу
три тысячи военнослужащих и направили в Европу
четыре эсминца.
В России отвергают все приписываемые ей планы по эскалации конфликта на Украине и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации ситуации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информационная истерика Запада сопровождается большим количеством лжи и фейков.